Vacunación obligatoria: consideran “absurdo” el “castigo” de empleados

POSADAS. Durante los últimos días se generó una polémica a raíz de la postura de la Unión Industrial Argentina (UIA), que definió que los trabajadores no vacunados contra el coronavirus, no podrían entrar a las fábricas, y que no cobrarían los salarios. En tanto, en la provincia, la Cámara Empresaria de Misiones se habría mostrado a favor de esa postura.

Consultado sobre el tema, Agustín Gómez, secretario adjunto del Centro de Empleados de Comercio de Posadas habló con MisionesCuatro y opinó que el debate “es absurdo” y aclaró que “es entendible el tema de la vacunación y de proteger a los demás trabajadores dentro de una empresa o fabrica”, aunque recomendó explicar a los empleados con expertos sobre la importancia de la inoculación. “No es el camino castigar al trabajador con el bolsillo”, agregó.

En ese sentido, Gómez insistió en que “como siempre la idea de los empresarios es castigar a los trabajadores por el lado del bolsillo y no es la forma” insistiendo en la concienciación y trabajo del Gobierno en la vacunación de la ciudadanía.

“No soy un antivacuna, me vacune y estoy de acuerdo, pero no es la forma”, volvió a aclarar el representante de los trabajadores de comercio.

Finalmente, Gómez aclaró que para que se llegue a cumplir con la obligatoriedad de la vacuna contra el Covid, debería haber una resolución del Gobierno Nacional.