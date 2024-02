Vecinos de Apóstoles reclaman la reparación de los caminos rurales

Continúan los reclamos por el mal estado de los caminos de la ciudad de Apóstoles, en esta oportunidad, una vecina de la zona rural (cuya identidad no trascendió) hizo llegar su reclamo a la Radio Social Club 97.7.

“Los caminos están imposibles de transitar. Son caminos terrados que ya mucho tiempo no fueron reparados. Principalmente la colonia está abandonada, puentes que están por caer no toman en cuenta”, expresó la mujer.

“Hay gente de la colonia que donan tosca para reparar los caminos. ¿Por qué no arreglan? Si hay días de mucha seca ya, no es que está lloviendo todos los días para no reparar los caminos”, agregó.

También habló Ramón, quien reside en la zona rural de Apóstoles, cerca de la Escuela ex-80.

“Los caminos están feos, el que tiene un vehículo 4×4 no tiene problema, pero si el que tiene un vehículo chico”, declaró el hombre en una entrevista con el programa “Otro Día Más” que se emite por la Radio Social Club 97.7.

Además, dijo que los vecinos pusieron un ripio “el ripio si lo mantenés es mejor que un asfalto, pero no hacen lo que tienen que hacer”, comentó.

También habló Ángela, una vecina de una zona cercana a San Isidro, en cercanías a la Escuela EX 80

“Las máquinas no pasan”, comentó la mujer a la radio Social Club.

Dijo que entre los perjudicados se encuentran maestras, productores yerbateros.