Apóstoles: Vecinos del barrio Malvinas piden mejoras de las calles

Viviana, una vecina del barrio Malvinas Argentinas, ex Timbo Viejo de la ciudad de Apóstoles, contó al programa “Otro Día Más” que se emite por la Radio Social Club 97.7 las condiciones en la que viven día a día.

“Armamos un grupo de amigas del barrio, nos acercamos a hablar con la intendenta para ofrecerle nuestra ayuda en el barrio para mejorar justamente lo que es calles”, comentó la mujer.

En ese sentido, relató la dificultad con la que deben convivir, especialmente los días de lluvia: “yo trabajo 8 horas, mis compañeras trabajan 8 horas, tenés que entrar y salir, no justifica el mal tiempo, no puedo explicarles a mis jefes que no voy a trabajar porque tengo el camino en esas condiciones. Es impresionante y esto es una lucha de hace muchísimo tiempo la situación en sí es precaria”, expresó.

Asimismo, dijo que en el barrio hay muchas personas con discapacidad: “tengo un chico de 14 años que sufre de epilepsia y así también como mi chiquito hay muchísimos chicos discapacitados que hoy día necesitan lo básico que es luz propia. Muchísimas familias que no se pueden bajar la luz por el tema de los cableados, no hay salidas en las calles que en teoría van a empezar a trabajar, no sé cuándo”, contó la vecina.

“La problemática es básica, los servicios básicos que son luz propia, agua propia y, sobretodo, a menudo, los caminos hay que solucionar, por lo menos, digo siempre, para las personas que quieran salir adelante, que salen a trabajar, a estudiar. No hay alguna forma de trasladarte al hospital”, añadió.

Consultada sobre cómo se viven los días de lluvia, expresó: “es de terror, yo me manejo en remis, mis hijos van al colegio, se manejan en transporte y tenemos que salir anteriormente. Nos poníamos bolsitas en los zapatos para salir a tomar el remis o el transporte, o con botas. Tenés que salir un buen tramo hasta donde está mejor el camino y ahí te pones tu calzado pero es un gran problema”, afirmó Viviana.