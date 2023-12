Aseguran que “el sector agropecuario fue vapuleado y menospreciado por el Kirchnerismo”

“Las expectativas del sector son las mejores, aun sin conocer el desempeño del gobierno”, señaló. Sin embargo, no dudó en expresar su descontento con la gestión anterior: “El sector fue continuamente vapuleado, menospreciado y castigado por el Gobierno Kirchnerista”.

Arroniz mencionó específicamente problemas como las “retenciones abusivas, persecuciones impositivas y el famoso dólar oficial”, que, según él, afectaron negativamente al campo durante esos años. Considera que el daño infligido al sector agropecuario durante ese período es extenso y difícil de resumir en una entrevista.

En cuanto a la relación entre el trabajo en el campo y en el Estado, Arroniz afirmó: “En nuestro país, el que trabaja no se funde”. Hizo hincapié en que aquellos que trabajan en el Estado y perciben un sueldo no deben temer, ya que el trabajo duro debería ser respetado y no castigado.

Opinó también sobre la necesidad de revisar los nombramientos y combatir el ausentismo laboral en el sector público: “El Gobierno debería sacar los nombramientos y al ‘ñoqui’ que no va a laburar. La sociedad se hartó de eso”.