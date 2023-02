Doloroso testimonio de la tía de Giuliana Tessari, la misionera que falleció en Brasil

Cristina Tessari, la tía de Giuliana, la joven de 24 años oriunda de la localidad de Wanda que falleció en Brasil este martes, tras el vuelco del colectivo de la empresa Viação Catarinense, que se dirigía de Florianópolis a Foz de Iguazú, en Fernandes Pinheiro sobre la BR- 227, en el sudeste de Paraná, habló con el programa Primera Mañana que se emite por MisionesCuatro y relató la dolorosa situación que tuvo que vivir con su familia.

Además, dijo que ningún integrante del gobierno se contactó con ellos. Cabe recordar que, en las últimas horas, desde el gobernador anunció en su cuenta de Twitter que pusieron a disposición toda la logística necesaria para la repatriación de los misioneros.

Informó a la comunidad de Misiones y en especial a Colonia Wanda que nos estamos ocupando de la repatriación de de los cuerpos de los Misioneros que fallecieron en el accidente en Brasil. Personalmente hablé con el embajador en Brasil @danielscioli (sigue) — Oscar Herrera Ahuad (@herrerayflia) February 1, 2023

“Me duele mucho decirlo, pero, hacer política de un dolor tan grande que estamos sintiendo es una vergüenza, me da asco la clase de políticos que tenemos hoy tanto a nivel provincial como nacional, todo lo que se publicó, que estaban contenidos los argentinos allá, que tenían ayuda, nada de eso es verdad”, expresó Tessari.

“En ningún momento ni el consulado ni el gobierno de la provincia entró en contacto con nosotros, hace 20 años vivo en Brasil, quien la buscó a mi sobrina, quien se movió detrás de la lista de pasajeros fui yo, cuando tuve la confirmación de la muerte de mi sobrina”, agregó.

“El papá de Giuliana fue manejando hasta Ponta Grossa sin saber que le había pasado a su hija, él hasta ese momento no sabía que había muerto, solo sabía mi otro hermano que iba con él, le pedí que no le cuente por la causa del estado y manejar no es fácil”, comentó.

Además, reveló que no recibieron ningún tipo de asistencia por parte del consulado argentino en Brasil: “quiero que quede bien claro que no tuvimos ni una agüita mineral por parte del consulado. No tuvieron asistencia, contención, no estoy hablando de mi familia, sino de todos los argentinos que fueron víctimas”, manifestó.

Por otra parte, dijo que traslado a la provincia de Misiones del cuerpo de Giuliana y de su novio “es por causa de mi hermano Marcelo y mi hermano Luis, porque si no estaría allá todavía. No tuvieron contención de nadie” y aclaró que seguro del colectivo fue quien se hizo cargo de los costos del traslado.

Contó que los cuerpos estarían llegando a la localidad de Wanda a las 14 o 15 horas de este jueves aproximadamente. “No tuvimos contención ni ayuda, estoy hablando de mi familia”, expresó Tessari.

“Me da rabia con los impuestos que se pagan en Argentina, que nos revientan, pagamos los sueldos de la gente que trabaja en el consulado y no son capaces de hacer su trabajo y estás en un país que no sabés como funcionan las cosas”, manifestó.

“Giuliana dejó una nena de 4 años, cuando me llamaron por teléfono se había reunido los abuelos para contarle lo de la madre que no va a estar nunca más, por eso es la rabia, no se juega con el dolor que sentimos, que es inmenso y odio que se haga política encima de eso”, expresó.

Además, recordó a su sobrina y dijo que era una persona “muy especial, simpática, una madraza. Hoy tenemos que estar fuertes porque tenemos que hay que contener a esa nena que se quedó sin mamá”.

“Eran sus primeras vacaciones sola con su sueldo, se independizó, y se fue de vacaciones con el corazón partido, no sé porque no la quiso llevar a Francesca, pero agradezco a dios el pensamiento que tuvo, sino hoy estaríamos más tristes”, contó Tessari.

Consultada si van a realizar algún tipo de acción legal respondió: “calculo que a medida que pasen los días y que mi hermano Luis se recomponga un poco y que pueda pensar, vamos a ver las medidas que se van a tomar”.