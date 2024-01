El relato de un jubilado que fue estafado en Encarnación

Foto: encarnacion.com.py

Continúan los reclamos por estafas a turistas que viajan a Encarnación, como es el caso de Enrique Fernández, un jubilado que reside en Rosario, provincia de Santa Fe. El año pasado viajó junto a su esposa a la ciudad paraguaya de Encarnación y fueron estafados por una millonaria suma que supera los 800 dólares.

En diálogo con el programa “Otro Día Más”, que se emite por la Radio Social Club 97.7 relató lo sucedido.

“Durante los últimos días de septiembre decidimos ir a Paraguay por el cruce por posadas para comprar ropa, algún electrodoméstico, etc.”

“Fuimos al centro comercial, apenas bajamos nos rodearon un grupo de gente ofreciéndonos de todo, le dijimos lo que pretendíamos comprar y ellos nos dijeron que había un negocio que hacia descuentos y así nos llevaron a ese negocio”, comentó el hombre.

Respecto a la manera en la que se cometió el engaño, reveló: “tengo una tarjeta black que no tiene banda magnética, sino que funciona con chip, el vendedor me dice que la compra fue anulada. Terminó pagando mi esposa con su tarjeta de débito de otro banco, no el mismo que tenía yo”, declaró Fernández.

Dijo que luego viajaron a Foz do Iguaçu y cuando consulta el saldo de su cuenta, pudo comprobar que el pago se hizo en ese negocio: “descubro que me habían registrado una compra de más de 800 dólares”, comentó.

Además, contó que cuando llegó a Rosario, quiso hacer la denuncia y no pudo. Hasta el momento, espera respuestas.

En otro tramo de la entrevista, pidió a los vecinos que tengan “más precaución” en caso de que vayan a comprar al centro comercial de Encarnación.