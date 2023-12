Alerta por estafas a turistas argentinos en Encarnación

Desde hace tiempo en la ciudad de Encarnación, se registran estafas en las compras con tarjetas de crédito y las víctimas son principalmente los turistas argentinos que llegan desde provincias que no son fronterizas con Paraguay.

El fraude empleado es el siguiente: la tarjeta acredita el pago y el comerciante le dice al cliente que la tarjeta “fue rechazada”.

Sobre ese tema, habló con el programa “Otro Día Más” que se emite por la Radio Social Club 97.7, el periodista Cristian Bartomeus, quien contó que a los clientes argentinos “por lo general no los avisan que el pago no fue acreditado, porque no tienen servicios de datos en Paraguay”.

Además, dijo que si los turistas son Misiones no proceden a la estafa, si lo hacen a los que provienen de otras provincias.

También comentó que la fiscal que debería hacerse cargo de los casos “no escucha los reclamos, le dice andá al negocio, te van a devolver el dinero. Un actuar muy tibio, ese es el reclamo de la Cámara de Comercio”, expresó el comunicador.

Respecto a los delincuentes señaló: “esta gente viene operando hace años, es un secreto a voces. Salió el fiscal Fornerón, que actuó de oficio y en dos allanamientos obtuvo pruebas y hubo 10 detenidos”.

“Trabajan en conjunto, van a buscar al potencial cliente”, comentó.