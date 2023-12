Reactivación del flujo de argentinos a Paraguay: advertencias del comercio en Encarnación

Foto ilustrativa vía Más Encarnación

Ferreira destacó la colaboración con el Ministerio Público y la intervención de un fiscal, que contribuyó a reducir estafas y engaños. Se refirió a aquellos que buscan aprovecharse de los compradores como “pirañitas” y advirtió a los consumidores sobre ofertas sospechosas.

En cuanto a transacciones financieras, Ferreira aclaró que no existen convenios internacionales financieros con Argentina y que no hay acuerdos ni descuentos con tarjetas de crédito. Subrayó la importancia de no pagar beneficios o descuentos con tarjetas de crédito y recomendó realizar transacciones en pesos argentinos, la moneda corriente en la frontera.

El comerciante aconsejó conocer la cotización de la moneda y manipular cualquier transacción con tarjeta frente al cliente para evitar posibles estafas. Señaló que, a pesar de algunos estafadores, la mayoría del rubro electrónico está tomando medidas y apoyando a aquellos afectados.

Ferreira resaltó las oportunidades de compras en rubros como bazar, ropa y neumáticos, recomendando a los argentinos venir con sus autos para realizar recorridos paseando. Además, mencionó que los ajustes en Argentina beneficiarán a Paraguay debido a las asimetrías comerciales.