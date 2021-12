Marcelo Gallardo y una decisión sobre su futuro

De momento, el DT más ganador de la historia del club no ha dado pistas sobre su futuro y ya es una tradición que, desde mediados de 2014 cuando asumió al frente del primer equipo, se tome un tiempo al final de cada temporada para reflexionar al respecto, y esta vez no será la excepción.

Por eso, para poder meditar con tranquilidad y no recibir presiones externas, Gallardo tomó una decisión contundente. Como cada vez que habla en conferencia de prensa le pregunta por su futuro y no tiene una respuesta, el Muñeco decidió no hablar más con la prensa hasta que no tenga la decisión tomada.