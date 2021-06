Serena Williams anunció que no irá a los Juegos Olímpicos

May 12, 2021, ROMA, ITALY: Serena Williams of the United States in action during the second round of the 2021 Internazionali BNL d’Italia WTA 1000 tournament against Nadia Podoroska of Argentina

Tras ser consultada por su participación, en medio de la especulación de que podría a no llegar a estar, la estadounidense sostuvo que la decisión se dio por las restricciones para poder viajar junto a su hija, de apenas 3 años. Tiempo atrás, la ganadora de 4 medallas olímpicas había dicho: “No he pasado ni 24 horas sin ella”.

Asimismo, comentó que si bien ese es uno de los principales motivos, no es el único, aunque de los demás prefirió no hablar. De esta manera, Tokio acumula una baja más que importante y su caso se suma a los más recientes y resonantes, como por ejemplo el de Rafael Nadal y Dominic Thiem, que ya confirmaron que tampoco estarán. En el caso de Roger Federer, el suizo definirá post Wimbledon si viaja o no.