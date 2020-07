Alertan el peligro que puede haber en Misiones si el virus ingresa por la frontera

POSADAS. En diálogo con Misiones Cuatro, Acosta contó que trabaja en ocho colegios y tiene cerca de 400 alumnos. En ese marco, comentó el riesgo que existe el regreso a clases presenciales, en especial en la zona de frontera con Brasil: “si llego a contagiarme de Covid, que está acá nomás pasando el charco del Uruguay, en una semana le contagio a todo San Vicente y esto se lo digo a los padres y la sociedad”, declaró el docente.

En ese sentido, comentó las condiciones en que se encuentran las escuelas: “San Vicente y toda la provincia no va a abastecer para responder a esta enfermedad, acordémonos que esto es una pandemia, en la escuela no tenemos ni papel higiénico para los chicos, no tenemos jabón, tenemos que hacer rifas para comprar tizas, no están dadas las condiciones para que en agosto volvamos a las aulas”, reveló el docente.

Asimismo, agregó: “le hablo a la sociedad, a los padres, que tomen conciencia, no hay una vacuna no hay tratamiento”.

“Una persona común y corriente no tiene para pagar un médico”, manifestó.

Dijo que “si un docente muere” la culpa va a ser del gobierno de Misiones “porque ellos nos van a mandar como carnada de camión ante una enfermedad, que a nivel mundial no hay cura”, manifestó.

“¿Por qué nos quieren apurar a nosotros que tenemos dos fronteras? Que a 70 kilómetros tenemos el virus”, cuestionó el docente.

En ese sentido, agregó: “tenemos que tener conciencia de sociedad y pensar en el que menos tiene, en el interior hay colegios que todavía tienen letrina, no hay agua potable”, precisó Acosta.

Además, manifestó que con todo lo que se está viviendo a causa del coronavirus “se destapó la educación misionera y los padres están tomando conciencia”, afirmó el docente.