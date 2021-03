Cómo se preparan las escuelas para las clases presenciales

POSADAS. En esta oportunidad, Irma Carballo, la Directora del BOP 9 comentó sobre las situaciones precarias en las que se encuentran los alumnos y cuál es el protocolo que van a llevar adelante, cuando se inicien las clases presenciales.

“Tenemos un protocolo enviado por resolución del Consejo Federal de Educación de todos los ministros de las provincias y que la provincia se adhiere a él”, explicó la directora.

En ese sentido agregó que, según el protocolo, deben cumplir con el distanciamiento social y el uso del barbijo obligatorio: “creo que vendrán de su domicilio ya concientizados. El uso del barbijo obligatorio, es importante que se instalen todos los días”, manifestó Carballo.

Respecto a la presencialidad en las aulas explicó: “van a venir el 50 por ciento de los alumnos que están inscriptos una semana y el otro 50 por ciento vendrá la otra. Será bimodal porque tenemos que hacerlo con virtualidad. Tenemos docentes que están en la virtualidad y deben organizarse, porque el alumno tiene que saber y tener reglas claras y concretas de cómo le va a enseñar ese profesor que está en su domicilio. Hablarlo, verlo, es fácil, la realidad se ve en las aulas”.

Por otra parte, se refirió a la situación de los alumnos que asisten al BOP 9: “hace un año que no venían y muchos habían comprado útiles y calzados y quedó chico. Tienen que comprar de nuevo y la situación económica se está viendo, todo aumenta”, precisó la docente.

Y añadió: “tenemos una población humilde, la mayoría de nuestros alumnos sus mamás son sostén de hogar y no es que todos tienen celular, a veces tienen, pero no tiene la capacidad, no pueden bajar los PDF o no tienen datos. Hay cuestiones que se le complicaron, pero por suerte valoran mucho lo que la institución les da”, reveló Carballo.

Contó que el año pasado elaboraron cuadernillos y los alumnos pasaron a buscar. También los docentes dejaban fotocopias para los estudiantes que “no estaban al alcance de conectarse”.