“La vacuna no puede ser la garantía para volver a clases”, sostienen los padres organizados

POSADAS. Misiones Cuatro dialogó con Amalia Faut, una madre que desde el año pasado viene reclamando que se retome la continuidad pedagógica de los chicos en las aulas. Además sostiene que el Estado es responsable de garantizar la educación y las condiciones seguras de las escuelas para la vuelta a clases.

Los padres organizados no tienen propuestas de un protocolo sanitario, al respecto Faut dijo “Si nos convocan a una mesa de trabajo no tenemos problemas en aportar ideas, pero las medidas sanitarias las debe establecer el Estado”. También recordó que el año pasado la Asociación de Infectología comunicó cuales son las medidas que deberían aplicarse para retornar a la presencialidad.

La incertidumbre por la modalidad en que regresaran las clases a pocas semanas de su inicio, causa una gran preocupación en los padres, cuya principal motivación es garantizar la educación, si bien reconocen que las escuelas están en estado de abandono, consideran que es necesario que los niños retomen las actividades. “La vacuna no puede ser la garantía para volver a clases, ya que no hay vacunas para inmunizar a todos, la presencialidad no tiene que estar sujeta ninguna condición”, señaló.

Para Faul, los chicos son conscientes y respetan las normas sanitarias establecidas, por lo que están preparados para retomar las clases. Y a pesar de un hipotético caso de aumento en los contagios de coronavirus seguirán con las mismas exigencias, ya que considera que los chicos no son vectores.

“La escuela es un lugar de refugio para chicos que están en situación de vulnerabilidad en este momento (…) es un derecho de los niños educarse”, indicó.

Por último, manifestó que hay opiniones encontradas que surgen en torno al tema, donde no todos los padres coinciden con volver a la presencialidad. También adelantó que, de no tener una respuesta favorable, los padres autoconvocados se están organizando a nivel Federal, para realizar marchas de reclamo.