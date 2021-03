Por no contar con un edificio, alumnos tendrán clases en una capilla

POSADAS. Los alumnos del CEP 26 tendrán clases en la capilla San Ramón por no contar con un predio que esté en condiciones.



Liana Tredici, la directora del establecimiento educativo, habló con Misiones Cuatro previo al inicio de clases, que este año tendrá dos modalidades: presencial y virtual.

En ese marco, los alumnos del CEP 26, a pesar de las precarias condiciones vuelven a las clases en el predio de una iglesia.

“Tenemos ganas de comenzar las clases, estamos poniendo toda la buena predisposición, intentando organizar el año lectivo en base a lo que tenemos. No es mucho, pero estamos haciendo lo mejor posible”, comentó Tredici.

En esa línea agregó: “va a ser dos semanas de clases si, otra semana de clase no, en la casa en forma virtual grupo reducido de ocho alumnos, no más por curso. Los cursos son muy pequeños, son pocos cursos, incluso hay grupos que van a trabajar al aire libre en el patio”.

“El tema de la reducción horaria no es solamente por el espacio, sino también por la falta de personal de limpieza, limpio yo, limpia la preceptora, los profesores, eso es algo que limita un poco”, comentó la docente.

Falta de espacio físico y presupuesto

Por otra parte, Liana Tredici se refirió a las instalaciones del establecimiento y los trámites que debieron hacer. “El predio está, estamos avanzando en los trámites, creo que estamos cada vez más cerca de conseguir el pago de la mensura que es lo que no estamos obteniendo, nuestro grave problema es no tener para pagar la mensura”, manifestó.

Consultada si el Consejo General de Educación se haría cargo de esa inversión declaró: “la última vez que hablé del tema me dijeron que no tenían presupuesto. Toda la pandemia pagamos, pese a que no usamos el predio, un importe de más o menos 3000 pesos, ahora tenemos boletas para pagar”.

Dijo que el dinero de la mensura “está lejísimo de nuestro alcance” y por eso están buscando “sponsor, alguien que nos pueda dar una mano y ayudarnos a juntar ese dinero”.

Además, la directora dijo que este año inscribieron a 100 alumnos. “Por el momento vamos a comenzar las clases como se puede, poniendo lo mejor de cada uno”, precisó.