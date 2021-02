Ciclo lectivo: ¿Qué cuidados sanitarios se deben tener?

POSADAS. Previo al comienzo de clases en Misiones, que en la Provincia convivirán dos modalidades, la mixta y la virtual- el Médico Pediatra, especialista en Infectología Óscar López (MP 1646), quien cumple funciones en el Hospital Pediátrico Dr. Fernando Barreyro, hizo hincapié en el uso correcto de barbijo o tapabocas-entre otras medidas-para evitar el contagio.

“Los hábitos son los que difundimos siempre, yo le he puesto el nombre del futbolista ‘Dybala’ que es: la ‘di’ de distanciamiento, la ‘ba’ de barbijo y la ‘la’ de lavado de manos. Con esas tres medidas, los niños, que no pueden vacunarse, porque no hay vacunas para ellos, estamos seguro que, si cumplimos esas medidas, no nos vamos a contagiar el uno del otro. Las otras medidas de cuidado son, la limpieza de las mesas de trabajo. Está establecido las burbujas de distanciamiento entre cada mesa de trabajo de cada niño, que se mantengan las burbujas en los recreos también. El otro tema es el transporte, quizás sea más dificultoso, pero si uno trata de alejarse lo más que pueda y no hay hacinamiento en los transportes y, cuando bajo, uso en alcohol en gel como corresponde y el barbijo (no con la nariz afuera y boca afuera), también se minimizan los riesgos”, explicó el especialista.

Y agregó: “lo que es importante y ya lo admitió la Sociedad de Argentina Pediatría, la asistencia a clases es indispensable, no solo por el factor educativo, sino, la interrelación entre sus pares, la necesidad de este afecto y contacto con otros niños”.

Asimismo, recalcó la importancia de la asistencia a la escuela: “hay trabajos científicos hechos en otros lugares del mundo, donde se ha visto a niños que no concurrían a la escuela, chicos que concurrían a la escuela de forma alterna, una semana si la otra no, y niños que iban todos los días. Las diferencias entre esos tres grupos de contagio no han sido significativas, por lo tanto, los riesgos no son tan altos. Respecto a los docentes, si toman las medidas que les estoy diciendo, los riesgos son mínimos”, precisó el médico infectólogo.

En referencia a las vacunas, manifestó: “no hay vacunas, porque no hay en el mundo, hay que estar tranquilo, ojalá estemos todos vacunados lo antes posible”.

Con respecto a las guarderías, dijo que los cuidados son los mismos, pero “hay más riesgos”. Explicó que el motivo es, “porque esos niños no conocen de límites, es decir, comparten las cosas sin conocer de los riesgos. Las mismas medidas, pero va a trabajar mucho el docente. También es importante la interrelación entre los niños, pero hay que extremar las medidas”, manifestó López.

Uso correcto del barbijo

Además, reveló que los menores de 6 años no necesitan usar barbijo, de acuerdo con la Sociedad Argentina de Pediatría “porque es riesgoso”.

“El barbijo debe tapar el mentón y nariz. El tapaboca que hace la mamá sirve para determinada circunstancia, siempre y cuando no se esté tocando permanentemente y se haga higiene, lavar para evitar que se contamine. El barbijo quirúrgico es el que deberíamos usar, ese hay que cambiarlo cada 7 u 8 horas”, explicó el médico infectólogo.