El Juego del Calamar podría convertirse en la serie más vista de la historia de Netflix

El Juego del Calamar, la serie surcoreana que llegó a Netflix el 17 de septiembre, podría convertirse en la más vista de la historia de la plataforma.

Durante su intervención en la Code Conference de Vox Media, el CEO de Netflix, Ted Sarandos, declaró: “Hay un show en Netflix en este momento que es el número uno en el mundo, en todas partes del mundo. Se llama El Juego del Calamar. Definitivamente será nuestra mayor serie en un idioma diferente al inglés en el mundo, sin duda. Existen muchas posibilidades de que sea nuestra serie más grande de todos los tiempos”.

De momento, la serie que se encuentra en la cima del podio es Bridgerton, con la friolera de 625 millones de horas de visualización tras los primeros 28 días de su estreno. Cabe destacarque Netflix le llama visualización a que el usuario haya consumido por lo menos dos minutos corridos del producto, por lo que, para saber los números exactos de visualizaciones de El Juego del Calamar, va a haber que esperar a que cumpla por lo menos 28 días.

Si la serie quiere adueñarse del primer lugar, deberá hacerlo superando a la parte cuatro de La Casa de Papel con 619 millones de horas; a la tercera temporada de Stranger Things con 582 millones; a la primera entrega de The Witcher con 541 millones; a la segunda temporada de 13 Reasons Why con 496 millones y su primera temporada de 476 millones; a la segunda temporada de You con 476 millones; la segunda temporada de Stranger Things de 427 millones; la tercera parte de La Casa de Papel con 426 millones de horas y Ginny & Georgia con 381 millones en su primera entrega de episodios.