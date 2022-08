Hoby De Fino presenta la segunda temporada de su programa de entrevistas “Influencias”

El conductor Hoby De Fino inició la segunda temporada de su programa de entrevistas “Influencias, marcas en la piel”, que se emite los miércoles por Canal (á), en el que desglosa las raíces que inspiraron a artistas locales.

Con emisiones de media hora de duración los miércoles a las 15.30, con repeticiones a las 19.30 y 23.30, el envío de entrevistas a músicos incorporará este año reportajes hechos por De Fino con actores y directores.

Entre los invitados del ciclo están Juana Molina, Raúl Perrone, Carlos Belloso, Leticia Brédice, Favio Posca, Ariel Minimal, Belén Blanco, Diego Frenkel, Lito Vitale, Javier Zuker, Juanchi Baleirón, Sergio Pángaro, Rosario Ortega, Lisandro Aristimuño, Hilda Lizarazu y Catalina Spinetta.

También se someterán al diálogo con De Fino este año Daniel Melero, Zorrito von Quintiero, Lucas Martí, Lula Bertoldi, César González, Feli Colina, Sergio Rotman, Alberto Ajaka, Candelaria Zamar, Alfonso Barbieri, An Espil, Julieta Rada, Isabel de Sabastián, Chiara Parravechini y Silvina Moreno.

“Cuando hablamos de influencias, no es solo musicales, sino artísticas; basadas en el arte: pueden ir desde un poeta, un cineasta, una canción, una película, un libro o un artista plástico”, resumió De Fino sobre el espíritu de las entrevistas en diálogo con Télam.

Sobre la génesis de la primera temporada del proyecto, el conductor contó: “Estaba haciendo la décima temporada de mi programa ‘El visionario’ y cuando surgió la posibilidad de hacer algo para Canal (á), me pidieron que fuera distinto de aquel, que era de entrevistas. Entonces surgió la idea de hacer algo temático y las influencias me pareció que era algo interesante para saber sobre los músicos”.

¿Qué novedades suma la nueva temporada del programa?

Ahora, además de músicos, incorporamos a actores, directores de cine y gente que, de alguna manera, vinculamos al mundo del rock y el pop. El rock no es solo la guitarra, sino la cultura.

¿Qué sorpresa te llevaste sobre algunas influencias de los entrevistados?

No me imaginaba que la película que influenció mucho a Juanchi Baleirón es “The Wall” de Pink Floyd (1982) de Alan Parker; no asocio eso a la música que él hace. O que Juana Molina haya estado influida por Palito Ortega, de quien es el primer disco que se compró. Tampoco asocio que, en el caso de Rosario Ortega, su influencia sea un libro de Mariana Enríquez. Aparece eso, que es muy rico.

¿Qué es lo que más disfrutás del programa?

Que los artistas hablan de sus influencias y yo tengo que dar la data dura, lo voy agregando. Cuando alguien elige tal película, aparece el tráiler o una escena. O si nombran tal canción, suena de fondo y aparece el video. Me nutre saber sobre todo eso. Es muy interesante porque la gente elige lo que más le influyó; es la pulpa. Me lleva a retomar obras que vi hace décadas y vuelvo a repasar. Amplía mucho mi cultura general.

¿Cuáles son las influencias más repetidas entre los entrevistados?

The Beatles. Y, en lo nacional, Spinetta y Charly García. Leonado Favio aparece como el cineasta más importante; Daniel Melero lo eligió, como varios. Puede aparecer “Titanes en el ring” o “Los tres chiflados”, que eligió Posca. Los Rolling Stones aparecen, Cerati está bastante también y Bowie es muy nombrado, igual que Tarantino.

¿Qué creés que le puede aportar el programa, que es diferente de otros formatos de entrevista a músicos?

Le agrega saber cuál es el linaje artístico que ha tenido cada artista, porque también la influencia es parte de lo que a uno le llega. Si a vos te gusta Aristimuño y te cuenta que para él es fundamental lo que nombra, te hace ir a buscar eso; te dispara la curiosidad. Sobre todo las nuevas generaciones. Todos somos influenciados y en lo artístico es muy interesante: te hace redescubrir cosas y encontrás sonidos nuevos y películas.

