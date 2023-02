Juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa: “No es un fallo ejemplar”, dijo un abogado penalista

Fuente: Infobae

Tras la resolución del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido el 18 de enero del 2020 en Villa Gesell, por el que este lunes fueron condenados a prisión perpetua, Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matias Benicelli y Luciano Pertossi, este martes, en el programa Primera Mañana que se emite por MisionesCuatro, se consultó sobre el tema con el abogado penalista Claudio Katiz, quien al respecto declaró.

“Les había anticipado que iba a haber sorpresa y efectivamente la hubo, no hubo perpetua para todos. Analizando con frialdad, habiendo pasado 24 horas ya con un poco de distancia, uno comienza a observar que el fallo, primero fue muy duro, no es un fallo ejemplar como todo el mundo pedía, tiene que ser un fallo justo, digo porque no todos tuvieron la misma participación, no todos fueron los que premeditaron ir a matar”, explicó Katiz.

Asimismo, agregó: “creo que esto va a dar mucho para hablar, por lo menos dentro de 5 y 10 años vamos a seguir hablando del caso Báez Sosa, porque el mismo tribunal, con su fallo ayer, abrió la puerta para una eventual futura nulidad”.

En relación a las condenas indicó: “al diferenciar las condenas, desde mi óptica, cada uno de los condenados al menos los cinco de la perpetua debería estar buscando cada uno un abogado particular, un defensor único, porque había intereses contrapuestos, el que no pateó porque le dan perpetua, el que no mató porque le tienen que dar perpetua. Entonces, al haber intereses contrapuestos, se afecta el derecho de defensa del juicio y del debido proceso, legal ha sido”, afirmó el abogado.