Crimen de Emanuel Portillo: Un detenido y una bicicleta encontrada que sería de la víctima

En base a las declaraciones testimoniales recogidas, el Juez de Instrucción Nro. 4 de Apóstoles, ordenó la detención del muchacho-tal como lo había anticipado MisionesCuatro– y dispuso una orden de allanamiento en su vivienda, donde se secuestró su teléfono celular.

Por otra parte, el lunes, luego de unos rastrillajes en alrededores al lugar del hecho, se ubicó una bicicleta escondida en el monte, que luego se estableció que sería de la víctima. También en otra zona se halló una mochila, la cual contenía un cuchillo, que ya fue elevado para el análisis correspondiente de la Policía Científica.

Testimonio de la madre

Este martes, en diálogo con el Noticiero Central de MisionesCuatro, Alejandra Benítez, relató lo vivido, desde la última vez que vio a su hijo, el miércoles pasado.

“El jueves cuando desapareció a la mañana, yo no sabía nada. Le escribí al mediodía como para que venga a casa a tomar un tereré. Me llama mi mamá diciendo que ocupó la bici de su tía y no volvió. Fui a la casa de él a las 17 y no había nadie. Y luego a lo de mi mamá y nadie sabía nada. Empecé a buscarlo con sus amistades y nadie sabía nada”, sostuvo.

“A las 23.30 (del jueves 29 de diciembre) voy a la comisaría a pedir que lo buscaran y me dijeron que no tenían móvil, que tenían sólo una moto y que yo tenía que esperar 24 horas”, reveló Benítez.

“Al lugar donde fue mi hijo, lo invitó alguien que él conocía. Para verse con alguien que él conocía. No iba a ir a ese lugar (de motus propio). Sabía con quién iba a encontrarse”, aseveró la mujer.