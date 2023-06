BUENOS AIRES. A pocos días para el cierre de listas, Agustín Rossi dijo que bajará su candidatura a la presidencia si no cuenta con una intención de votos robusta en las encuestas.

“Una candidatura es algo que puede empatizar o generar expectativas en determinados sectores del Frente de Todos y en eso estoy trabajando”, señaló Rossi en declaraciones a la radio AM530.

Según publicó Parlamentario, al ser consultado sobre qué sería lo que lo llevaría a declinar su postulación presidencial, el exministro de Defensa respondió: “No medir en las encuestas o no generar expectativas”.

Rossi respaldó además la interna que impulsa el “albertismo” en contra de lo que pretende el Frente Renovador que encabeza el Ministro de Economía, Sergio Massa. “Sería un error no desplegar esa actitud sin que haya unas PASO y, por el contrario, tratar de forzar una síntesis que no existe”, desafió.

“Es como si en 2019, apenas se conoció la fórmula de Alberto y Cristina, hayamos querido ir a Primarias. Hoy vamos en el sentido contrario de lo natural: la evolución del Frente va hacia a un lado y, nosotros, queremos ir hacia otro”, sostuvo el santafesino.

“Si existiese la síntesis ya la hubiésemos conocido, y la verdad es que no existe porque no hay ningún precandidato que mida más de 20 puntos en forma individual. No hay nadie que pueda concentrar las expectativas mayoritarias del conjunto”, agregó el jefe de Gabinete.

“¿Quién es el candidato único, el amigo invisible?”

Estas declaraciones del ministro aparecen como una respuesta al pedido expreso de los gobernadores peronistas –y gobernadores alineados al Frente de Todos- que pretenden una fórmula de “unidad” consensuada entre todos los integrantes del espacio y con una impronta federal. Los gobernadores lo hicieron público tras la reunión del Consejo Federal de Inversiones.

Pero Rossi salió al cruce de la posibilidad de avanzar con un candidato único y cruzó a los gobernadores al tildarlos de “autoritarios” por exigir una lista de unidad. “¿Quién es el candidato único, el amigo invisible?”, chicaneó el santafesino.

Los trece gobernadores que participaron de la cumbre en el CFI

El trasfondo del pedido de los gobernadores en el CFI

Para los gobernadores pejotistas, incluidos los aliados como Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Mariano Arcioni (Chubut) y Oscar Herrera Ahuad (Misiones), sería vital competir en las nacionales pegados en la boleta de un candidato que traccione votos en cada provincia. Es decir, que no haya varios candidatos presidenciales del oficialismo que dividan el potencial voto al FdT.

Entre los gobernadores y un sector del Frente de Todos, temen quedar terceros en las elecciones de Octubre -fuera del balotaje-, lo que impactaría en la pelea por las bancas a diputados y senadores de este año. Si los candidatos oficialistas apenas alcanzan los 10 puntos en las PASO y quedan muy por detrás de los de JxC y los liberales -estiman en el sector por la unidad-, eso complicaría las chances del oficialismo en las generales.