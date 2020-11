Bullrich: “La política social no la pueden manejar organizaciones sociales que mantienen a la gente, eternamente en la pobreza”

POSADAS. Para la presidenta del PRO y ex Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la coalición opositora Juntos por el Cambio, que cosechó el 41% de los votos en las presidenciales del 2019, “tiene una decisión muy clara de no dividirse”.

En diálogo con MisionesCuatro, la dirigente macrista insistió en que “hoy somos una alternativa” de poder y agregó: “Creo que todos estamos unidos”.

“Por supuesto que hay escarceos, pero la sangre no llega al río. Creo que vamos a seguir juntos y nuestros votantes nos piden esto: luchar, estar al frente de los reclamos republicanos”, manifestó Bullrich, poniendo de relieve la necesidad de contrapesos institucionales al gobierno y que no haya impunidad para nadie.

Consultada al respecto, Bullrich anticipó que sumarán otras fuerzas políticas de cara a las elecciones del 2021. “Vamos a dialogar con todos los partidos y dirigentes que quieran dialogar. Estamos dispuestos a ampliar JxC”, aseguró.

En cuanto a una autocrítica respecto de los temas en los que considera que el gobierno de Mauricio Macri, equivocó el camino, Bullrich admitió: “le pegamos al bolsillo de la clase media. Eso fue lo más duro. En nuestra próxima gestión, si nos dan la oportunidad, tenemos que ser muy claros en ayudar a la clase media. A los comerciantes, empresarios, trabajadores, profesionales. En esta pandemia vimos que el que tiene sueldo del Estado cobró y el privado no cobró nada”, puntualizó.

“La economía privada tiene que seguir creciendo”, añadió la ex ministra.

Y en un tramo saliente de la entrevista de este martes, Bullrich señaló: “El otro gran punto es cambiar la política social. No la pueden manejar organizaciones sociales que mantienen a la gente, eternamente en la pobreza. No podemos tener generaciones de jóvenes 18-25 mantenidos con un plan social. (Así) le terminamos destruyendo la vida”, sentenció.

Qué pasará con Mauricio Macri

Respecto del futuro político de Mauricio Macri, la ex ministra consideró que el ex presidente “está tratando de sostener las cosas positivas que hicimos, que son muchas. Y ayudando a crecer a las nuevas camadas (de dirigentes) de JxC. Ya ha dicho que no quiere ser candidato en 2021. Su rol va a ser ayudar. Apostar a que JxC se mantenga unido. Y no dejar que la mentira sobre nuestro gobierno, cunda”, subrayó Bullrich respecto de los embistes dialécticos que recibe el gobierno de Macri por parte del oficialismo del Frente de Todos.

“Una de las cosas que tenemos que hacer es destrabar la Argentina. Creo que tenemos que facilitarle la vida al que invierte”, insistió.

Sobre el final, Bullrich adelantó que no será candidata el año entrante. “Tengo que trabajar para que nuestro partido gane, no sería bueno que piense en la individualidad”, remató.