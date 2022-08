Conflictos en el Mercado Central: La palabra del sector de los trabajadores

POSADAS. Una multitud se concentró en frente al Mercado Central de la Provincia, para llevar las bolsitas de frutas y verduras que regalaron los colonos y operadores. Comenzó en las primeras horas la mañana y tuvo una segunda parte durante la tarde.

Cabe recordar que los operadores decidieron hacer un paro el jueves de la semana pasada, donde piden más seguridad y garantías de trabajo.

Para seguir conociendo testimonios de los protagonistas, en el programa TVA, que se emite por Misiones Cuatro, Eduardo Pérez, habló con Gabriela, la esposa de un estibador del Mercado Central-nucleado en el sindicato de “Bruja” Silveira, quien manifestó “están diciendo cosas que no son”.

“Mi marido no está trabajando desde el jueves. Se llenan la boca diciendo que ‘la gente quiere vivir de los planes’, no, nosotros queremos trabajar, no vivir de ningún plan”, exclamó la mujer.