BUENOS AIRES. En el marco de la apertura del período de sesiones extraordinarias convocadas por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, la Comisión de Juicio Político dio inicio al debate de los proyectos presentados por legisladoras y legisladores de distintos bloques parlamentarios, así como también de organizaciones de la sociedad civil, contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, Carlos Ronsenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.

Este jueves, el kirchnerismo mantuvo su postura en defensa del proceso, que para la oposición es un “mamarracho jurídico” y un “circo político” dado que el Frente de Todos no cuenta con los dos tercios de la Cámara baja y del Senado, para promover la destitución de los jueces de la Corte.

Al respecto, la Titular de la Comisión, la ultrakirchnerista Carolina Gaillard (FdT), sostuvo que “el juicio político no es un juicio penal”. “Se trata de una causal para apartar del cargo a aquellos funcionarios que no se desempeñan bien en la función en que han sido designados”, puntualizó.

En una reunión informativa, además, la diputada comunicó que en el desarrollo de las siguientes reuniones se procederá al análisis de los distintos expedientes, por lo cual se recibirá a los autores de los 14 proyectos presentados. Así como también, se analizará el informe de admisibilidad con el fin de evaluar si hay sustento o no para avanzar y abrir la etapa sumaria.

En sus intervenciones, el Frente de Todos insistió en la defensa de la legalidad del proceso, desde lo constitucional y reglamentario, y planteó la agenda de trabajo que se llevará adelante. Mientras que Juntos por el Cambio encendió la mecha con discursos políticos en los que cargó contra el Gobierno y calificó de “circo” el debate.

Según publicó Parlamentario, en el comienzo del encuentro, que se realizó en una llena Sala 1 del Anexo de la Cámara baja, Gaillard, dijo que el 2 de febrero, “vamos a recibir a los autores de proyectos para que expongan”. En tanto, el 9 de febrero, se tratará “el informe de admisibilidad, que evalúa si hay sustento o no en las denuncias para avanzar y abrir la etapa sumaria, es decir, la apertura a prueba para que se produzca la prueba ofrecida en las denuncias y otra que la comisión establezca, que sea útil para esclarecer los hechos que se están denunciando”.

“En caso que el informe de admisibilidad sea favorable estaríamos en condiciones de dictaminar la acusación o no, que es lo que iría al pleno del recinto oportunamente”, agregó Gaillard, a sabiendas de que el juicio político a los ministros de la Corte no podría votarse porque el oficialismo carece de quorum propio.

A su tiempo, el vicepresidente de la comisión, Juan Manuel López (Coalición Cívica – JxC), pidió convocar a “una serie de invitados para discutir la admisibilidad” porque “las últimas causales que han entrado de diciembre a enero son manifiestamente inadmisibles”. “Queremos discutir con rigurosidad con juristas y asociaciones de magistrados”, planteó el jefe de la Coalición Cívica.

En cuanto a los testigos que se citarán, la oposición buscará que el ministro de Economía, Sergio Massa, asista a exponer su posición debido a su rol de líder del Frente Renovador, una de las tres patas que integra la coalición oficialista. Además, Gaillard confirmó, ante una consulta de Graciela Ocaña, que los gobernadores que apoyaron el pedido estarán invitados.

Sin hacer referencia a la cuestión reglamentaria, el mendocino Omar De Marchi planteó: “Me niego a naturalizar que esta comisión forma parte de la agenda principal o importante de la Argentina”. En ese sentido, advirtió que a partir de esta discusión “nos metemos de cabeza por un camino que, estoy seguro, nos conduce al patio trasero de la Argentina”.

“La Argentina hoy tiene otra agenda”, enfatizó y resaltó el “50% de pobres y el 100% de inflación acumulada”. “El ajuste que lleva adelante este Gobierno lo hace con la inflación a costa de los sectores más vulnerables”, denunció.

En esta línea, De Marchi cargó contra el Presidente y los gobernadores K que impulsan la destitución de los jueces de la Corte Suprema. “Esta puesta en escena que nos ofrece hoy el presidente, porque es el principal impulsor mediático de este circo que montan a diario, tiene principalmente dos objetivos” que son “no hablar de los problemas importantes del país” y la intención del Gobierno “con intervenir, con meterse, con manipular la agenda judicial”.

Otro de los momentos calientes de la primera reunión de la Comisión de Juicio Político ocurrió cuando López denunció que la comisión se reunió “después de que el presidente de la Nación y la vicepresidenta (Cristina Kirchner) intentaron incumplir” dos fallos de la Corte Suprema, en relación al Consejo de la Magistratura y la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, porque “le molestan al poder político. No hay otra razón, todo lo demás que están agregando, en muchos casos, me parece cotillón”, disparó.

“En mayo de 2019, la Corte tomó recursos en la causa Vialidad y ahí se generó una situación de tensión que venía existiendo pero que se consolidó” porque “la Corte tomó los recursos, pero no frenó el juicio (por la corrupción con la obra pública en Santa Cruz) por el que fue condenada el año pasado la vicepresidenta”, observó López. Y recalcó que “estaba la expectativa en Cristina Kirchner y el Frente de Todos en que la Corte iba a frenar ese juicio y no sucedió”, además de que “estaba la expectativa en someter al Poder Judicial a través de distintas iniciativas que fueron planteando a lo largo de estos tres años” y “no prosperaron”, como la reforma judicial, la reforma del Ministerio Público Fiscal y la ampliación del máximo tribunal.

“En tres años, (la Corte) solo les saca dos fallos adversos y prudentes, yo no sé qué quieren. Quieren el sometimiento total del Poder Judicial a su voluntad. Y eso no corresponde con el sistema democrático y constitucional, por eso ustedes atacan a la Corte”, cargó López, incendiario. “Yo creo que hay dos características que le podría poner al Frente de Todos, no a todos sus miembros, pero sí a sus líderes: la mayor parte de sus líderes son corruptos o son autoritarios. Y en algunos casos son las dos cosas”, sentenció.

Por su parte, desde el Interbloque Federal, el titular de ese espacio, Alejandro “Topo” Rodríguez, sugirió que “no conviene emprender el camino de la comparsa de la descalificación”. Y también se despachó contra el kirchnerista Rodolfo Tailhade: “Dijiste que yo pienso que el juicio político no va a avanzar porque le tengo miedo a un medio de comunicación y que hago política con miedo. No. Es humildemente una opinión. No le tengo miedo a ningún medio de comunicación y tampoco te tengo miedo a vos Tailhade”, fustigó Rodríguez, en una obvia alusión al oscuro pasado de Tailhade en los servicios de inteligencia.

El bonaerense pidió entonces “respetar el criterio, la inteligencia y la posición política de cada uno” y manifestó que este juicio político se enmarca en “una embestida que tiene como objetivo paralizar la Justicia”, además de contextualizarse en “el lanzamiento de la campaña de Alberto Fernández”, la posibilidad de “un proceso para reformar el Consejo de la Magistratura por decreto” y “la ampliación a 15 de los miembros de la Corte Suprema”.

Avanzada la reunión, otra de las duras exposiciones de Juntos por el Cambio fue por parte del diputado Alejandro Finocchiaro, quien sostuvo que “este juicio político, absurdo en sus fundamentos, que está basado en pruebas ilegales, que está condenado a una derrota estrepitosa en el recinto, sí tiene un objetivo que ustedes quieren cumplir, porque ustedes han sido muy hábiles en la cuestión simbólica. Ustedes tienden a socavar ante la opinión pública la base moral de los fallos de la Corte”, acusó.

“Con el Poder Ejecutivo en sus manos, con el Congreso paralizado por ustedes mismos y con la Justicia deslegitimada, el kirchnerismo estaría en condiciones de convertirse en la autocracia que siempre soñaron”, disparó Finocchiaro, mientras se despertaban los gritos en la sala. Tras el revuelo, continuó: “Ustedes, el kirchnerismo, dejen de ser hipócritas, empiecen a llamar las cosas por su nombre. Y hagan el verdadero planteo que en el fondo los anima, porque ustedes no quieren vivir bajo este acuerdo, no les gusta este sistema, ustedes quieren otro modelo de país”, machacó el legislador.

“Ustedes, el kirchnerismo, van a pagar muy duro esta ofensa. Lo van a pagar en las urnas. Pero mucho más lo van a pagar ante la historia, que con desprecio no les va a conceder ni siquiera el don del olvido. Con esta ordalía ridícula ustedes creen están matando a la República, yo digo que se están suicidando”, sentenció.

