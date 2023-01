BUENOS AIRES. El titular del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez (Identidad Bonaerense), alertó que el pedido de Juicio Político contra la Corte Suprema “genera incertidumbre en la economía” y que es “el peor aliado para la recuperación del país”. Además, volvió a plantear que el presidente de la Nación “el 1ro de enero lanzó su campaña electoral a la reelección montado en este intento de juicio a la Corte”.

“Es la primera jornada de la Comisión de Juicio Político. Como era de esperar hubo un debate de carácter introductorio y recién dentro de dos semanas se va a poner en discusión lo que se denomina la admisibilidad de esos 14 proyectos”, explicó el “lavagnista” Rodríguez, según publicó Parlamentario.

En ese sentido, Rodríguez sostuvo: “Tengo la impresión de que este es el intento de un Juicio Político que marcha al fracaso, que daña al país y genera incertidumbre desde el punto de vista económico. No hay peor aliado de la recuperación económica que un embate institucional como el que está poniendo en marcha el Gobierno Nacional”, consideró.

La embestida contra la Corte Suprema, “impacta directamente en la economía”

“Desde el punto de vista político, no debería generar ningún tipo de trauma. El problema de una Argentina que tiene la amenaza del juicio político a toda la Corte Suprema de Justicia porque, no es a un integrante sino a todos, y a su vez la amenaza de que el ministro de Justicia de la Nación dice que va a modificar por decreto el Consejo de la Magistratura, sumado a una intención de ampliar a 15 los miembros de la Corte Suprema, (todo) eso impacta directamente en la economía. Y es importante que lo sepa el Ministerio de Economía y la gestión económica”, alertó el bonaerense, uno de los alfiles del ex Ministro Roberto Lavagna, en el Congreso.

Y sumó: “No hay recuperación posible, no hay forma de controlar la inflación en el país si la política, si el gobierno, juega al embate institucional como lo está haciendo”.

Asimismo, Rodríguez denunció que el embate contra el Poder Judicial, está vinculada a la campaña electoral del Presidente Alberto Fernández. “Hay 14 proyectos, pero cuando el Presidente de la Nación el 1ro de enero anunció que iba a hacer un juicio político a la Corte fue muy claro y contundente de que el motivo es el desacuerdo del Gobierno Nacional con fallos de la Corte. Y eso no es procedente. Es evidente que el presidente el 1ro de enero lanzó su campaña electoral a la reelección montado en este intento de juicio a la Corte”, lanzó “Topo” Rodríguez.