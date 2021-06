El PJ “está intrusado” y los “peronistas tenemos que reconstruir un espacio para la generación de empleo”

POSADAS. Este martes, el ex embajador argentino en España, Ramón Puerta, insistió en que el peronismo debe reconstruir su espacio “de vanguardia” y orientado a la generación de empleo, dejando de lado el sello electoral del Partido Justicialista, un partido que según él, “está intrusado” por el kirchnerismo. Especialmente en Misiones.

En una entrevista con MisionesCuatro, Puerta se refirió a la crisis hídrica que sufre la provincia con la bajante del Paraná y en particular, a la falta de agua de Iguazú. “El sistema de agua potable lo inauguré yo, cuando Iguazú tenía 35 mil habitantes y no se expandió. Es una de las principales ciudades turísticas del país. Iguazú es un destino internacional de primerísimo nivel”, enfatizó el ex senador y uno de los principales referentes del Peronismo Republicano, que conduce el también ex senador, Miguel Ángel Pichetto.

La recuperación de JxC en Misiones

Al ser consultado sobre el resultado electoral de Juntos por el Cambio – Misiones, en las pasadas elecciones del 6 de Junio, Puerta consideró: “A la oposición le fue muy bien en términos de crecimiento. A Juntos por el Cambio, dos años atrás, logró colocar tres diputados provinciales con la incorporación del peronismo republicano. Algo que empezó cuando Pichetto a fines del 2019 apoyó (a los candidatos a diputados nacionales). Ahí el peronismo ya aportó votos”, puntualizó.

“Y ahora quedó en claro. Con un frente de gran magnitud, con el peronismo, el radicalismo y el PRO, tiene seis diputados provinciales en lugar de tres. Faltó 1.200 votos para meter un séptimo diputado. Y el gobierno provincial pasó de 14 a 11 diputados”, destacó el ex gobernador.

No sería candidato en estas elecciones

Ante la consulta sobre su futuro político, y sobre si será candidato o no en las próximas elecciones, Puerta brindó una pista: “Para candidato a diputado nacional está mi hijo (Pedro Puerta) Él está embalado. Con 50 años en la política estoy más allá del bien y del mal”, reflexionó.

“Ya pasé por diversos cargos. Fui 3 veces diputado nacional, senador, presidente del Senado y, contra mi voluntad, presidente (provisional). Fui presidente de mi partido, embajador y convencional constituyente. Tengo que enseñar a quienes me quieran escuchar, lo que no hay que hacer porque sale mal y lo que hay que hacer porque sale bien. Después la gente decidirá”, expresó el dirigente peronista.

El PJ usurpado por el kirchnerismo

En cuanto a la situación del Partido Justicialista misionero, Ramón no dudó en decir que “está intrusado” y que “nosotros tenemos que hacer como Perón, que cambiaba de nombre (de sello electoral), cuando se le complicaba”, afirmó.

De acuerdo con Puerta, Perón cambió de ropaje electoral, toda vez que tuvo conflictos con los sellos partidarios, como actualmente ocurre con el PJ, actualmente bajo el control del kirchnerismo. Perón “fue peronista, laborista, justicialista y de Unión Popular. Cuando se quema una denominación, usamos otra”, insistió.

Y puso como ejemplo su propia experiencia con Unión Popular Misiones, un partido que ahora integra el frente Renovador de la Concordia Social. “Los muchachos me traicionaron. A muchos los vi empezar en política con los zapatitos rotos y hoy son millonarios”, lanzó.

“Con el peronismo republicano, queremos reconstruir un espacio de vanguardia, inserto en Occidente, capitalista, que busca la generación de empleo”, puntualizó el ex gobernador.

Sobre el final de la entrevista, Puerta lanzó una advertencia: “Si a nosotros nos va mal ahora en el 2021, no sé qué va a pasar en el 2023. Argentina está yendo por un rumbo muy equivocado”, remató.