“El Presupuesto en general, ajusta donde no tiene que ajustar”, dijo Alfredo Schiavoni

En una sesión maratónica de casi 15 horas de debate, la Cámara de Diputados le dio media sanción en Diputados en general al proyecto de Presupuesto 2023.

La iniciativa fue aprobada a las 5.13 con 180 votos a favor, 22 en contra y 49 abstenciones.

Para conocer más detalles de la aprobación, en el programa TVA, que se emite por Misiones Cuatro, el diputado Alfredo Schiavoni aclaró el motivo por el cual el bloque del Pro se abstuvo de votar el presupuesto en general: “como bloque me refiero del Pro, nos abstuvimos de votar el presupuesto en general, porque consideramos que es un presupuesto que, en alguna medida, ajusta donde no tiene que ajustar y da donde no tiene que dar, ajusta en educación, salud. Por ejemplo, les otorga beneficios especiales a sectores aliados, estratégicos del gobierno, por ejemplo, el gremio de los camioneros, no digo que no lo merezca, pero es un momento en que los argentinos nos ajustemos el cinturón”, explicó el legislador misionero.

En esa línea agregó: “me parece que, en esa puja por la distribución, merecen mucho más presupuesto la educación y la salud que el gremio de Camioneros. Eso hacía que era la parte difícil votar a favor del presupuesto, no obstante, en algunas cuestiones del articulado que nos parecía que estaba bien obviamente que acompañamos”, manifestó Schiavoni.

Por otra parte, hizo una aclaración sobre el proyecto de creación de crear Zonas Aduaneras Especiales: “el artículo 126, que es el que faculta al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Economía más precisamente, a crear Zonas Aduaneras Especiales en la República Argentina, dice eso nomas, no dice que es para la provincia de Misiones. Entonces, le solicité al presidente de la comisión al diputado Heller, introducir la modificación en el texto y que se aclare, taxativamente que es para la provincia de Misiones”, explicó el legislador.

En esa línea continuó: “me fundé en lo que pasó cuando ya votamos, el Presupuesto para el año 2021, donde en aquella oportunidad era el artículo 123 del presupuesto y que era el mismo texto que se incluyó ahora y, después de expectativas que nos hicimos los misioneros el presidente vetó, en diciembre de ese año. Lamentablemente no fue aceptado el cambio por el presidente de la comisión el texto del artículo propuesto por nosotros”, afirmó Schiavoni.