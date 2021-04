Elecciones 2021: ¿Es conveniente ir a votar tres veces?

POSADAS. Este jueves 22 de abril comienza oficialmente la campaña electoral camino al 6 de junio y Misiones Cuatro realizó una encuesta a los posadeños para conocer su opinión

¿Saben que se vota? ¿Es conveniente votar 3 veces? Estas fueron las respuestas

Una de las primeras encuestadas respondió: “en realidad no me interesa (las elecciones). Ahora, como funcionarios algunos no hacen nada, porque con esto de la pandemia tenían que interiorizarse en los barrios, soy de Rocamora y en mi barrio hay mucha gente que está vacunado y otras ya fallecieron”. Ante la consulta si es conveniente votar tres veces respondió: “yo no estoy de acuerdo y quiero decirle a los señores candidatos que si ellos no hacen nada por vacunarnos a nosotros, la gente de Posadas, los muertos no votan, está cada vez peor”.

Otro de los encuestados respondió: “me ofrecieron para ser fiscal. Ante la consulta sobre lo que se elige en junio respondió: “para elegir Concejos”, contestó.

Una ciudadana respondió: “no quiero saber nada de eso, porque al final uno vota por alguien que le gusta, sale otro, hace el desastre. Ante la consulta si Es conveniente votar tres veces respondió que “no tiene sentido. Me gustaría ir a votar una sola vez”, expresó.

Otro ciudadano dijo no tener conocimiento de que este año se vota tres veces, pero dijo que “es una locura”. “En la situación que estamos los misioneros, en una pandemia, seguir invirtiendo en elecciones ¿Por qué no usan ese dinero para otro tipo de cosas?”, cuestionó.

En tanto, otro vecino contestó: “no es conveniente por la aglomeración, nadie respeta ni siquiera la distancia, en los colectivos es lo mismo y en la escuela también, a las criatura les prohíben que estén actuando e interactuando y le reúnen a un montón de personas para votar. Siguen invirtiendo en elecciones ¿por qué no usan ese dinero para otro tipo de cosas?”. Por último dijo que lo ideal sería que se unifiquen las elecciones.

Por último, otro ciudadano dijo estar informado que en junio se vota diputados y concejales en algunos municipios: “creo que con el tema de la pandemia estamos un poquito equivocados, tenemos que pensar en la pandemia en este momento que en las elecciones. Creo que las elecciones trae muchos gastos económicos y esos gastos se necesita para los insumos de salud principalmente”, manifestó.