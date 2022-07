Florencia Klipauka sobre los cambios en el gabinete: “la gente quiere hechos, está cansada”

POSADAS. Florencia Klipauka Lewtak fue entrevistada por Emilio Larocca en el programa Previa Informativa que se emite por Misiones Cuatro, donde habló, en primer lugar, de los cambios en el gobierno y la creación del Ministerio de Economía que abarcará las áreas de Agricultura, Ganadería y Pesca.

“Hace mucho se venía hablando de Massa como jefe de gabinete y no como un superministro”, señaló la diputada de Activar.

En esa línea agregó: “con un presidente y un gobierno como el que tenemos, sin ningún tipo de plan, estas cosas nos vemos venir”.

“La gente no quiere escuchar nombres, quiere ver actos, Batakis estaba negociando en Estados Unidos y, ahora, ¿Qué fe podemos dar si cambiamos de ministro? ¿Cómo cambiamos? Es una falta de respeto como somos vistos los argentinos en el exterior. Con Macri teníamos perfectas relaciones internacionales, volvió a haber diálogo entre los países, teníamos una ruptura desde el kirchnerismo. Ahora, volver a esto, quedamos como un payaso de país”, cuestionó la diputada nacional.

Además, Klipauka contó que estuvo recorriendo la localidad de Azara con el equipo de Activar y, conversando siempre con los vecinos le manifiestan su cansancio por la situación que se vive.

“La gente quiere hechos, está cansada, quiere ver un país, hace dos años venimos así, es una falta de respeto, todo sube, los alimentos, los medicamentos. Cada vez hay más riesgo país y eso representa que el dólar está por las nubes, la gente que está en distribuidoras no sabe qué precios poner, ni el kiosquero, es masivo el ataque”, manifestó.

Y agregó: “ellos quieren tapar todo, todo lo que hacen es para tapar, si presentan una noticia como la de hoy, quieren tapar otras cosas, porque la cambian a Batakis y nos dan respuestas. No hay que olvidarse que el culpable es el gobierno, al que la gente eligió en 2019. La gente eligió un gobierno que no tuvo plan ni rumbo desde el momento uno”, expresó Klipauka.

“Incertidumbre” en el Congreso

Por otra parte, señaló que los funcionarios pocas veces van al Congreso a exponer frente a los diputados. “Es deber constitucional de los ministros dar respuestas ante el poder legislativo, pero con el gobierno que tenemos no respetan la constitución, a los argentinos, a los legisladores”, manifestó la legisladora.

Asimismo, contó que hizo pedido de informes pero que no tiene respuestas: “no nos responden a la oposición los pedidos de informes, se hizo sobre el tema del gasoil, porque en Misiones estamos pagando más cara la nafta que en otros lugares, hace poco con el tema de las adicciones, porque hace mucho tiempo hay instituciones no están trabajando, que se crearon para recabar datos. No tenemos información, no nos responde y nos toman el pelo. Yo soy fiel trabajadora de la legislatura, hago mi trabajo, presento los informes, proyectos”, expresó Klipauka.

“Hagan y dejen de hablar, ¿Por qué no hablan de los verdaderos problemas? ¿Por qué no resuelven la inflación? es su trabajo. La oposición tiene que hacer su trabajo, presentar proyectos y pedidos”, precisó.

Además, contó que los diputados no tienen novedades si se tienen que presentar en el Congreso: “no sabemos si tenemos que viajar los diputados lunes o martes para votar, porque todavía no nos dijeron nada. Hasta nosotros tenemos incertidumbre porque no son transparentes, la cantidad de veces que no se si tengo que trabajar o no, no te confirman si martes a las 11 tenés”, contó.

“No nos dijeron nada oficial, desde el interbloque Juntos por el Cambio, estamos hablando que posición tomar y siempre es lo mismo basarse por incertidumbre, no nos dijeron si hay que viajar o no”, comentó la diputada nacional.