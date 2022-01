Germán Kiczka: “En la provincia hay demandas urgentes que necesitan resolverse”

POSADAS. Desde Activar Misiones solicitan que se resuelvan las problemáticas de energía, incendios y agua, que afectan a buena parte de la población misionera.



En ese contexto, el diputado provincial Germán Kiczka declaró: “en la Provincia, hay demandas urgentes que necesitan resolverse ya son de público conocimiento, la cuestión del agua, la energía, los cortes de luz son tremendos y., en esta época del año, es una cuestión muy seria, porque afecta a la salud de muchas personas. Todos los estamos viviendo en carne propia. El tema del agua también es el reclamo urgente”, manifestó el legislador en diálogo con este medio.



Asimismo, reiteró sobre la falta de oportunidades existentes en Misiones-que la padecen los más jóvenes principalmente-y que fue uno de los temas mencionados durante la campaña electoral.



“Estamos viviendo una situación muy particular, hay una demanda muy importante ante la falta de oportunidades que hay en la provincia. Eso son los temas que veníamos hablando en la campaña y que queremos ponernos a trabajar urgentemente”, precisó Kiczka.



“Los asuntos principales hay que resolver ya, como el agua, la energía, y abocarse a los problemas de raíz más profundos, para ir resolviendo de una vez por todas”, añadió el diputado provincial.



Escuchar a los misioneros



Consultado sobre cuáles son las próximas actividades que piensa encarar en esta temporada de vacaciones declaró: “no paramos, si bien hay feria legislativa, la Cámara empieza a sesionar en mayo, pero nosotros tenemos trabajo constante. Después de haber asumido, se hizo el armado de los equipos para encarar el trabajo, para cuando arranque la Cámara tengamos un esquema armado y podamos arrancar con todo”, explicó el legislador.



“El trabajo sigue, seguimos recorriendo la provincia, tenemos una recorrida prevista no para esta semana, sino para la que sigue, porque hay mucha demanda. La gente necesita hablar con nosotros, nos quiere ver, porque quieren hacer llegar su reclamo al Ejecutivo y nosotros somos el contacto de la gente que reclama nuestra presencia”, comentó.

En ese sentido, dijo que en los próximos días visitará la localidad de Bonpland, “los vecinos me venían planteado la necesidad de agua, pero un tema particular es la perforación, es algo que ayudaría a muchas familias de la zona. Es ir a allá a estar con los vecinos, va a estar nuestro referente de Activar, Julián Neris, para ver este tema y cómo podemos ayudar a los vecinos”, manifestó Kiczka.



“Ahora, nos vamos a abocar a visitar, ver que necesita, escucharlos para que, una vez que empiece el trabajo legislativo ya tengamos un esquema armado y sepamos qué problemas atender urgentemente”, concluyó el diputado provincial.