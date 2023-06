Ley que prohíbe el uso del glifosato: Hay preocupación “por el impacto que va a causar en la provincia”

La Cámara de Diputados de la Provincia de Misiones convirtió en Ley el proyecto que establece un marco regulatorio para la investigación, desarrollo, producción, procesamiento, registro, comercialización y utilización de productos biológicos naturales, conocidos como bioinsumos. Estos productos sustituirían el Glifosato en las producciones misioneras. Esta ley fue aprobada por el voto positivo de la mayoría de los legisladores, excepto Germán Kiczka, el único diputado, perteneciente al bloque Activar, que se manifestó en contra.

A más de una semana de la aprobación, este jueves en la sede de la Sociedad Rural de Misiones se llevó adelante una reunión entre productores y entidades agropecuarias de la provincia para unificar los criterios y plan de acción frente a la ley de aplicación de biocombustibles, que prohíbe la aplicación del glifosato en el territorio provincial.

Uno de los presentes, fue el diputado Germán Kiczka, quien en diálogo con el móvil de MisionesCuatro se refirió al motivo de su voto fue en contra: “no estoy de acuerdo que esta sea la forma de llevar a cabo este proceso, no se consensuó, no se habló con todos los sectores involucrados, fue una decisión totalmente unilateral. Para tomar mi decisión, sí, me tomé el tiempo de analizar y hablar con toda la gente involucrada de todos los sectores, ya sean productores de la parte científica, de gente que hizo análisis a nivel no solo provincial, sino nacional”, explicó el legislador en diálogo con el móvil de MisionesCuatro.

En relación al encuentro con productores en la Sociedad Rural expresó: “vengo invitado por los distintos sectores de la producción, distintas asociaciones sumamente preocupados por el impacto que va a causar esto en la provincia de Misiones. Vine a escuchar a ver qué medidas proponen, qué opinan respecto y a ponerme a total disposición y que cuenten conmigo para hacer las cosas como se tienen que hacer, hacer las cosas bien”, declaró Kiczka.

Con respecto a los planteos hechos en la reunión señaló: “se vio muy preocupado al sector productivo con la pérdida de competitividad con provincias vecinas, por ejemplo, Corrientes. Lo primero que va a causar esta prohibición no es la eliminación del glifosato, lo primero que hace es abrir un mercado negro, el glifosato va a empezar a entrar de Brasil, de Corrientes. Lo que va a hacer es que la provincia de Misiones salga de competitividad, porque va a ser muchísimo más caro”.

Asimismo, agregó: “está muy bueno escucharlo, están muy preocupados, va a tener una incidencia directa en muchos sectores, y, lo peor de todo, es que no resuelve el problema”.

“Lo que propongo es la forma más económica, dinámica y que nos resuelve en primera instancia esta cuestión, es la educación”.

“Ahora, si el gobierno en lugar de sacar estas determinaciones sin consultar con nadie se pone a educar a la gente, a explicarles, a hacer distintos grupos de concientización, te aseguro que esos problemas se eliminan. Ese es el primer paso”, afirmó el diputado provincial.

Weber: “Que nos impongan la prohibición de glifosato es retroceder en el tiempo, en la actividad”

El ingeniero agrónomo y productor agropecuario Alex Weber compartió su perspectiva en una entrevista con el móvil de MisionesCuatro, manifestando su apoyo a la promoción de los bioinsumos, pero mostrando su preocupación por la prohibición del glifosato.

Weber señaló: “Me parece bárbaro la promoción de los bioinsumos, es el futuro, pero que nos impongan la prohibición de glifosato es retroceder en el tiempo, en la actividad”. Además, destacó que existen otros agroinsumos más perjudiciales para el suelo y cuestionó la utilización de prácticas que exponen el suelo.

Según él, “todos los herbicidas son una herramienta espectacular si sabes usar y ayudan a no descubrir el suelo y producir de una forma más competitiva”.

Vázquez: “Estamos en disconformidad y en desacuerdo con esta prohibición del glifosato”

Por su parte, Adrián Luna Vázquez, integrante de la Confederación Rural Argentina, estuvo presente en la reunión de la Sociedad Rural Misiones y expresó “estamos en disconformidad y en desacuerdo con esta prohibición”, y agregó que cerca de 160 países en el mundo aprueban el uso de esta herramienta.

Además, manifestó preocupación por la competitividad de los productores misioneros, afirmando que esta medida implicará una pérdida de competitividad y que los productos deberán ser importados de otras provincias.