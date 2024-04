Lousteau defendió el aumento a los senadores

Foto vía NA

El radical Martín Lousteau defendió este viernes el aumento que se otorgaron ayer los senadores, cuyo sueldo en bruto superará los 7 millones de pesos en junio ($4,5 millones netos).

“No me parece bien que el vocero del Presidente (Manuel Adorni) gane tres veces más que un senador. Que todos estos tuiteros nombrados ganen más que un senador. No me parece bien que un senador gane lo mismo que un cajero de un banco”, planteó en Radio con Vos.

En su descargo, el economista aseguró que el incremento “estaba acordado” por los legisladores. “Todos los presidentes de bloque se sentaron y dijeron ‘vamos a hacer esto’. Claro que estaba acordado y uno de La Libertad Avanza firmó el proyecto (el sanjuanino Bruno Olivera Lucero)”, informó el portal A24.