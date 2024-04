La dura crítica de Javier Milei a los senadores por el aumento de dieta

Foto vía C5N

El presidente de la Nación, Javier Milei, se expresó por el aumento de la dieta de los senadores que fue votado este mediodía en la Cámara alta con más de 2/3 de los votos.

“ASÍ SE MUEVE LA CASTA… Los únicos 7 que votaron en contra son los senadores de La LIBERTAD AVANZA… El 2025 será paliza histórica…”, escribió el presidente en la red social X, (extwitter) en un posteo en que compartía una noticia periodística sobre el tema.

El Congreso había dispuesto en febrero, en una resolución firmada por los presidentes de las dos cámaras, un aumento del 30% de las dietas que acompañaba los incrementos del personal legislativo. Cuando la noticia trascendió, Milei ordenó retrotraer la medida, cosa que en un principio había sido resistido por la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Sin embargo, a pedido de varios legisladores encabezados por el senador Juan Carlos Romero (aliado al gobierno), se decidió votar sobre tablas un proyecto de resolución para aumentar la dieta de los senadores. El mismo fue votado “a mano alzada”, es decir que no se sabe quién votó de qué manera. Milei dice que los de La Libertad Avanza no votaron, pero no hay registro filmográfico al respecto.

Cuánto cobra un diputado y senador en la Argentina, en marzo de 2024

Con el nuevo ajuste, los legisladores tienen sueldos que rondan los 2 millones de pesos. En enero, los diputados cobraron un importe neto de $ 1.699.000, sumado a los $ 323.789,25 que se otorga por desarraigo a quienes no representan a la Ciudad de Buenos Aires ni a municipios cercanos del AMBA.

En tanto, en febrero, los funcionarios, recibieron un sueldo neto de $ 2.174.887 y $464.090,29 por desarraigo, informó el portal A24.