La metamorfosis de Malagrida: De los “pillos renovadores” a funcionario del gobierno

POSADAS. A horas de su designación como Secretario de Cambio Climático (con rango ministerial) Gervasio Malagrida salió a defenderse de las críticas que apuntan a su escasa trayectoria en el ámbito de la ecología y el ambientalismo, y por otro lado, a las que plantean que “se borocotizó” –es decir, se vendió al oficialismo– al pasar a formar parte del gobierno renovador, luego de ser uno de los gestores y referentes de las masivas protestas de autoconvocados contra los tarifazos de EMSA (hoy Energía de Misiones), a principios del 2016.

Este martes, el gobernador Oscar Herrera Ahuad anunció la designación de Malagrida en reemplazo del saliente Patricio Lombardi, de opaca gestión y nulo contacto con organizaciones ambientalistas y ecologistas. Y sorprendió el nombramiento del músico “opositor” en 2016 cuando EMSA, durante la gestión del gobernador Hugo Passalacqua y del vice Herrera Ahuad, aplicó aumentos desmedidos y masivos siendo que aún se mantenían los subsidios a la energía.

En ese contexto, comerciantes y vecinos salieron espontáneamente a las calles con carteles denunciando que “EMSA roba”. Y que se tenía que terminar el gobierno de “chorros”. Fue por entonces en el que un ignoto Malagrida –en el ámbito público- saltó a la fama filmando videos en los que cuestionaba al gobierno provincial. También criticaba a los manejos de EMSA, una empresa estatal – privada con un déficit operativo de varios miles de millones de pesos. De hecho, por entonces reclamaba que los usuarios de EMSA pasen a formar parte de las auditorías a la empresa.

Un nuevo episodio de la borocotización de dirigentes en Misiones

Cabe aclarar que el caso de Malagrida no es el primero de un supuesto dirigente opositor que se transforma en renovador –hay antecedentes mucho más renombrados como los ex diputados Jorge Galenano o Pablo Tschirsch-. Sin embargo, Malagrida es uno de los primeros referentes vinculados a manifestaciones espontáneas contra el gobierno, que se suma al gobierno.

Este miércoles, MisionesCuatro le consultó si está preparado para asumir el rol de ministro de Cambio Climático, pese a carecer de experiencia o capacitación específica en el área. Ante esto Malagrida comentó: “La idea es sumarme al proyecto. En el ministerio hay un hermoso equipo de laburo interdisciplinario. Son todos profesionales, asesores que están en el Conicet, ingenieros forestales, y especialistas en medioambiente. Lo que voy a hacer es dirigir el trabajo de todos con una perspectiva de Gobierno Verde, de modernizar esa relación entre ciudadano y medio ambiente”, sostuvo el funcionario. Por supuesto, no brindó precisiones sobre lo que él entiende por “gobierno verde” o “relación entre ciudadano y medioambiente”. Si es que tales no son frases vacías en un discurso.

Sin embargo, Malagrida aclaró que tales no serán sus únicas funciones. Sino que también se dedicará a la “labor intraministerial para que el gobierno de Misiones sea en todos sus ámbitos más amigable con el planeta”, dijo el más reciente “Borocotó” misionero.

El problema de las represas

En cuanto a la espinosa cuestión de los proyectos de represas en Garabí y Panambí, para los cuales, el gobierno provincial ya destinó millones de dólares en estudios de prefactibilidad sobre el impacto ambiental de tal embalse, Malagrida consideró que debería cambiar el gobierno para que tal emprendimiento se concrete. “Tiene que haber otro gobierno para que suceda eso. Y tienen que pasar muchas cosas. Estoy del lado de las personas que prefieren otros tipos de energías limpias. Y no las represas”, prometió Malagrida. Aunque claro está, su credibilidad quedó en tela de juicio con el giro de 180 grados respecto al gobierno provincial que según él “robaba” a la gente con las tarifas de EMSA en 2016 y ahora, “cambió de rumbo”.

“El video lo hice yo mismo y el cartel no dice, ‘son todos chorros’, sino ‘basta de chorros’”

Sobre el final, el funcionario se hizo cargo de su rol como “opositor” al gobierno provincial durante los conflictos por los salvajes tarifazos que aplicó EMSA hace 6 años, cuando él grababa videos en los que enseñaba cómo armar carteles para salir a protestar. “El video lo hice yo mismo. Y el cartel no dice, ‘son todos chorros’, sino ‘basta de chorros’. Es un anhelo en todos los ámbitos”, aclaró. No obstante, el ahora funcionario dijo no haber visto recientemente el video incendiario

“Tengo muy buena línea con todo el arco político de Misiones sobre todo por mi trabajo en el arco de la comunicación política. La Renovación está encontrando un nuevo rumbo”, manifestó el nombrado ministro, un cargo para el que percibiría una dieta cercana al medio millón de pesos.