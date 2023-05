Martín Arjol: “Tenemos que recuperar al productor misionero”

Martín Arjol, el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, habló este martes con el programa Primera Mañana que se emite por MisionesCuatro, quien comentó, en primer lugar, que en la jornada visitarán varias localidades. “Muy contento, es una forma que encontramos también de agradecer a la gente el cariño que nos transmitió en todo este proceso electoral y dar ese último empujoncito, esa última fuerza que tenemos que darles a los misioneros, porque estamos muy cerca de que el cambio llegue a la provincia de Misiones y creo, estoy convencido, que vale la pena que hagamos este esfuerzo para poder cambiar la provincia después de 20 años”, expresó.

Al momento de hacer un resumen la campaña señaló: “Le pusimos todo el corazón que tenemos, coraje, valor, y encontramos a misioneros dispuestos a cambiar, con el mismo corazón, con el mismo valor que tenemos nosotros, y eso nos da fuerza y estamos convencidos que después de 20 años hay cosas que se hicieron bien y hay que sostenerla. No tenemos que pensar en esas provincias o esos países que viene alguien iluminado y empieza todo de nuevo, hay cosas que se hicieron bien, hay que sostenerla, hay que profundizar, pero hay cosas que modificar. En esta provincia, después de 20 años, hay problemas estructurales, luz y agua. Luz y agua es calidad de vida, es la posibilidad que abras la canilla y tengas agua”, declaró Arjol.

Respecto al tema impositivo indicó: “hay que dejar claro algo, cuando hablamos de baja de impuestos, no es que estamos ayudándole al empresario, porque el empresario en realidad no paga el impuesto, lo que hace es que traslada al precio final y lo pagamos nosotros y así en la provincia de Misiones cuando vas a supermercado, tenés un costo misionerista, que es de nuestra aduana paralela que ya lo dijimos, lo volvemos a decir, la vamos a tirar abajo porque no tiene que existir impuestos distorsivos. Esta provincia tiene que ser libre, libre de transitar, como funcionan todas las otras provincias”.

Asimismo, agregó: “estuvimos reunidos con el sector de los los camioneros, y me dicen, ‘vengo del sur hasta Misiones y no me paran en ninguna frontera de las provincias’. Esto es inconstitucional, ilegal porque además lo dijo la Corte Suprema lo que le pasa a muchos monotributistas que quieren comprar un producto afuera y le dicen ‘no no te mando’, o entras a las plataformas de compra digital y cuando pones tu código postal ‘No, a su zona nos hemos envío’. Eso, eso es lo que los misioneros conocemos como nuestra aduana paralela, que en realidad es un impuesto distorsivo que se cobra y que no se debería cobrar a esa persona, en esta provincia”.

“En estos 20 años, hay escuelas, pero no hay educación, hay hospitales, pero no hay salud, hay policías, pero no hay seguridad. Entonces hay que cambiar, hay que dar vuelta a esta política”, precisó Arjol.

La chacra como el pulmón de Misiones

En relación al tema productivo explicó: “hay chacra, pero no hay producción, cada vez hay menos producción, ahí en ese foco está nuestra propuesta que llevamos adelante. Lo primero, queremos que la chacra misionera vuelva a ser el corazón y el pulmón de esta provincia, como lo fue cuando el té, la yerba, el tabaco, la madera mueve económicamente nuestra provincia. Hay una sinergia productiva enorme. Tenemos que recuperar al productor misionero, no tenemos petróleo abajo del suelo, pero tenemos un suelo de una fertilidad enorme, en donde podemos producir alimentos, no solo para los misioneros, sino para los argentinos. ¿Y por qué no la conectividad con el Brasil y el Paraguay? nos da una potencialidad enorme en esta provincia”.

“Entonces, la producción con una modificación estructural del Ministerio del Agro poniendo muchos organismos que todavía están afuera y no hacen nada dentro. Vamos a crear como Ministerio de la Agroindustria, porque queremos agregar valor a la chacra misionera, queremos fortalecer las cooperativas, que las cooperativas sean el brazo de comercialización de nuestro productor y no como ahora que las cooperativas son para pagar un favor político”, explicó Arjol.

Y continuó: “esa sinergia nos va a dar una chacra misionera con un plan de arraigo productivo en donde vamos a trabajar fuertemente en los caminos rurales, electrificación rural y va a cambiar, se va a dar vuelta la chacra misionera y va a volver a valer la pena quedarse en la Chacra. En materia de salud también es prioritaria, esta provincia tiene un 70% de su población menor de 40 años. Si nosotros nos pensamos en políticas públicas del primer empleo, el acceso a la vivienda y salud, estamos cerrando el camino”.

Salud y educación: las prioridades

Con respecto a la salud pública indicó: “en materia de salud es prioritario, tenemos que entender que El vecino de Andresito tiene el mismo derecho que el vecino de Posadas de acceder a una salud de calidad, porque si no parece que en la Provincia de Misiones termina habiendo misioneros de primera y misioneros de segunda”.

“La salud es prioritaria con una política descentralizada de periferia centro, poniendo el ojo en la prevención y en la atención primaria. Esta política de salud la tenemos que llevar adelante y podemos hacer accesible el derecho a la salud verdadero y legítimo en cada una de las localidades de esta provincia. Y, obviamente, hay que hablar de educación, porque si nosotros queremos hacer una reforma productiva, una reforma impositiva, queremos hablar de salud, claramente tenemos que plantear a la educación como un valor que es importantísimo en la provincia”, declaró Arjol.

En tema educativo declaró: “la educación no vale 100 pesos, vale mucho más. Por eso, lo primero que vamos a hacer cuando seamos gobierno es convocar a un pacto social educativo, convocando a docentes, alumnos y Estado a discutir las políticas públicas, políticas de educación para los próximos 40 años. Hay que escuchar a los chicos, ahí es, vamos a cambiar la educación, porque la educación pública tiene que ser una educación de calidad, pero además de calidad, tiene que ser una educación aplicada. ¿Qué quiere decir? Que el chico lo que esté aprendiendo adentro del aula sienta que cuando abre la puerta de la escuela sale y se encuentra con que el problema que tiene en la vida, en la facultad, en el laburo, lo adquirió dentro de la escuela”.

“La escuela tiene que ser de contención, pero también de formación, porque el chico termina ese proceso educativo y se choca con la realidad, se choca con la universidad y el 50% en el primer año queda fuera, o se choca con la realidad del sector privado y con la necesidad del trabajo y no tiene las capacidades. Entonces, tenemos que tener una una discusión, esto tiene que ver con la curricula, una cuestión técnica, pero también tiene que ver con la grilla salarial”, declaró el candidato.

“Tenemos que poner en valor al docente de nuestro gobierno, se terminan varias cosas. Lo primero es que vos para poder titularizar o ser docente, en nuestro gobierno no te vas a tener que poner ningún chaleco, vas a ser docente si te capacitás, si te formas y si tenés amor por la docencia. Nosotros queremos delante del curso al mejor docente. El mejor docente nos garantiza al mejor alumno”, agregó.

“Tenemos que poner la educación del futuro, tenemos que poner tecnología, tenemos que poner la innovación en los datos, el acceso a internet, pero prioridad y prioridad, porque mientras acá hablamos de escuela de robótica, en el interior hay escuelas rancho, hay necesidades, los chicos van a la escuela a comer o los chicos a veces me contaban muchas maes que cuando llueve al día siguiente a veces no van, pero por que no tienen dos zapatillas y tienen vergüenza irse con las zapatillas sucias. Esta es la realidad de una provincia, entonces, hay que poner foco en las prioridades y trabajar en una provincia, que estoy convencido tiene una prosperidad enorme y que vamos a lograr ese sentido si nos animamos a cambiar. Si los misioneros cambian, no tengo duda que cambia Misiones”, afirmó Arjol.

En el tramo final de la entrevista, habló sobre la situación habitacional en la tierra colorada: “el acceso de la vivienda es fundamental. Hoy en la Provincia de Misiones, datos más, datos menos, hay entre 150 y 180 mil personas que esperan una vivienda, nosotros ahí vamos a desarrollar una política que va a transformar a la Provincia de Misiones en materia social y productiva”, explicó.

“Vamos camino a una idea de trabajar en las viviendas industrializadas, en donde el 70% de esas viviendas es madera. No queremos regalar la casa propia, pero entendemos que tiene que ser una política social para que alguien pueda acceder, que nos tiene que garantizar también poder construir otra vivienda”.

“Entonces, esa política social de ese sueño que es tener la vivienda propia, el techo propio, de poder cultivar ahí, criar a tu familia, lo podemos cumplir. Pero además con un doble impacto, porque también necesitamos más vivienda para construir, un doble impacto productivo. Yo decía que esas viviendas industrializadas a las que queremos ir, tienen un 70% de madera. Imaginate la actividad forestal-industrial nuevamente moviéndose en la Provincia de Misiones con una baja impositiva, industrias instalándose, los productores nuevamente volviendo a plantar y las industrias generando toda esa materia prima para empezar con estos 150 o 170.000 viviendas que podemos hacer”, explicó Arjol.

Asimismo, dijo que esas políticas van a transformar la provincia: “hay una sinergia productiva que se empieza a mover, industrias que empiezan a funcionar y sobre todo cumplimos dos sueños, el acceso a la vivienda y la posibilidad de tener empleo. Estas son políticas. para largo plazo. Estas son políticas que van a transformar la Provincia de Misiones, son las políticas que tenemos que animarnos. El pueblo de Misiones tiene que ser un pueblo libre, no tiene que sentir miedo al momento de votar. Y nosotros queremos buscar esa libertad”, afirmó Arjol.