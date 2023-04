Para Marina Raineck, “la seguridad es una de las cuestiones urgentes” que deben resolverse en San Pedro

La abogada Marina Roxana Raineck, candidata a intendente de San Pedro por el sublema “Activar”, dentro de Juntos por el Cambio, brindó este viernes una entrevista al programa Primera Mañana que se emite por MisionesCuatro, donde habló de varios temas, entre ellos las principales cuestiones que deben resolverse en el municipio: “hay cuestiones particulares que nos preocupa, una es, que, recorriendo las colonias encontramos máquinas municipales en propiedades privadas haciendo obrajes y caminos internos en las propiedades del intendente, cuando hay tantos caminos de la colonia donde le falta mantenimiento”, comentó.

Asimismo, agregó: “hace un año y medio por un proyecto que presentaron, ingenieros, licenciadas y arquitectos se aprobó una planta de residuos sólidos urbanos, esta planta debería estar en funcionamiento hace dos años cuando el municipio recibió toda la maquinaria como la máquina compactadora, retro, camiones volcadores, todo para el reciclaje de los residuos. La planta tiene un potencial y una capacidad y un potencial como para comprar los residuos de San Vicente y Pozo Azul. No está en funcionamiento por falta de voluntad”, declaró la candidata.

“Es difícil hacernos escuchar y llegar a todas las casas, hay lugares en San Pedro que no cuentan con energía eléctrica, hay lugares donde los caminos están en mal estado”, comentó Raineck.

Con respecto a la cuestión de salud dijo que “es crítica”. “Estamos ante Caps en lugares claves de la localidad donde ya hace muchos meses no van médicos, a veces una enfermera o se presentan para vacunación, el resto está cerrado”.

También dijo que en San Pedro hay consumo de estupefacientes como es el caso de la “pedra”. “Es algo que no podemos dejar pasar. Me dolió mucho ver familias desarmadas que terminaron de la peor manera. Es algo que tenemos que hablar, que poner sobre la mesa y buscar soluciones. No es oficialismo contra oposición, sino que es algo real de la sociedad”.

Consultada sobre sus ejes de campaña, mencionó que hay “cuestiones urgentes que deben tratarse a corto plazo”, como es el caso de la seguridad. “El año pasado San Pedro fue víctima de robo con una dinámica muy particular, robos en la zona rural, donde se atacaba a una familia se los secuestraba en los vehículos que robaban, a unos 20 kilómetros de la localidad, los tiraban al costado la ruta y se llevaban su camioneta. Fueron 7 camionetas, la mayoría nuevas”, contó la candidata.

Y agregó: “la seguridad es una de las cuestiones urgentes, tenemos que ver cómo resolvemos tenemos que poner puestos fijos de seguridad, conseguir más oficiales para la policía, abrir nuevos comandos, hay muchísimas cosas que tenemos que hacer del área seguridad”.

“De salud tenemos que intervenir de manera directa, necesitamos profesionales, insumos, maquinarias. Desde el área de educación necesitamos más apoyo como ser, abrir nuevas entidades educativas, ya sea universitarias o terciarias”, declaró Raineck