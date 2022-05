Para Pedro Puerta, el funcionario tiene que pensar “cómo va a resolver el desastre inflacionario”

POSADAS. Pedro Puerta, el presidente de Activar Misiones, fue entrevistado por Eduardo Pérez en el programa TVA que se emite por Misiones Cuatro y se refirió a uno de los temas que involucra a buena parte de la sociedad: el desempleo. Tomó como ejemplo el muchacho que pide dinero en la calle, que fue entrevistado por el móvil de Misiones Cuatro.

“El joven decía algo tan real y triste de los tiempos de hoy que es no poder darle de comer a su gurí. Es un tema que la política no puede no abocarse diariamente. Cualquiera que hoy esté en una función pública tiene que levantarse a la mañana pensando cómo va a resolver el desastre inflacionario que hay en este país, cómo vamos a resolver cuestiones que afectan a los jóvenes y a nuestra sociedad”, declaró Pedro Puerta.

Por otra parte, refiriéndose al contexto inflacionario señaló: “el fondo de esta situación es que nuestra plata valga”.

Definió que Misiones y la Argentina “tiene un capital humano y un suelo que es hiperproductivo, que no tiene límites”.

“Muchas veces los limites lo pone el Estado, entonces, terminamos teniendo un Estado que es una máquina de impedir, que al joven que quiere estudiar le complica la vida”, expresó el presidente de Activar.

El drama de los estudiantes y productores

Por otra parte, mencionó la situación que viven los alumnos de escuelas de El Soberbio: cada vez que llueve, no pueden asistir a clases. “Más allá de quien es la culpa, es quien va a traer la solución, porque para buscar culpables es fácil. La solución es el puente, el camino, lo que pagamos como contribuyentes y que no vuelven en obras”, declaró Pedro Puerta.

Y agregó: “hoy menos del 50 por ciento de los jóvenes no termina el secundario y niveles de pobreza altísimos que muchas veces están mal medidos, tenemos una medición nacional y no local”.

En ese sentido, mencionó el proyecto presentado por el diputado Germán Kiczka en la legislatura misionera que tiene como fin dar alivio a los productores de la provincia. “Todo eso hay que empezar a resolverlo y ya dimos el primer paso, la semana pasada, Germán Kiczka, nuestro diputado, presentó un proyecto de simplificación tributaria que va a permitir, primero, que el Estado recaude mejor, segundo, que sepamos a donde va esos tributos y tercero, que el contribuyente pague lo que le corresponde”, explicó.

En ese sentido añadió: “la burocracia estatal es un laberinto por la cantidad de trámites que tenemos que hacer. Somos rehenes de la burocracia que no nos resuelve los problemas”, expresó Pedro Puerta.