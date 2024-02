Pedro Puerta sobre el sector productivo: “modificando la matriz tributaria de la provincia vamos a generar mayor competitividad”

El diputado provincial, Pedro Puerta, habló este lunes con el Noticiero Edición Central de MisionesCuatro sobre el nombramiento de Daniel Notta como presidente INYM y dijo que a partir de ahora “el instituto que estaba acéfalo tiene una persona responsable”. También habló del pedido de precio de la hoja verde que ronda los $500.

“Venimos acompañando lo que entendemos que es una necesidad del sector productivo de tener un precio que sea cada vez mejor, más competitivo, acorde a los costos que tenemos dentro del sector yerbatero y, lo importante de esto, es que el instituto que estaba acéfalo tiene una persona responsable, esa es una primera medida interesante”, expresó el legislador.

Asimismo, continuó: “nosotros veníamos con el precio que se venía fijando que muchas veces quedan retrasados con respecto a la inflación, entonces, quienes estamos en el sector productivo, sabemos que los costos por hectáreas nos aumentan, que el combustible aumenta, el flete, y, sobre todo, hay un costo que va a tener que resolver el instituto, el sector”.

“Ojalá que tengamos acompañamiento a nivel nacional, que, sin lugar a dudas, nosotros desde Activar lo vamos a hacer a nivel provincial que es de una vez por toda resolver el enjambre y la maraña tributaria que tiene la provincia de Misiones”, declaró Pedro Puerta.

En relación a la cuestión impositiva y cómo afecta al sector productivo provincial, señaló: “el sector productivo de la provincia, el sector yerbatero, un gran castigo que tiene es la acumulación de impuestos, si bien la materia prima no tributa directamente, no tiene ingresos brutos, pero la materia prima que circula sale de la provincia de Misiones paga un anticipo y el producto intermedio que es la yerba mate canchada que es lo que se comercializa, tiene una matriz de ingresos brutos muy altos que antes no existía, 25, 30, años atrás el sector industrial de la provincia de Misiones no pagaba ingresos brutos generando un impulso, eso es lo pasa en la vecina provincia de Corrientes”, explicó el diputado provincial.

En esa línea agregó: “creemos que modificando la matriz tributaria de la provincia vamos a generar mayor competitividad para el sector. El cobro de impuestos en Misiones se hace de una manera que hasta es con una voracidad fiscal pocas veces vista”.

Además, se refirió a la ausencia del Estado en caso de situaciones complejas como la sequía: “tenemos un socio que, cuando tenemos situaciones complejas, como ser una sequía, una fuerte inundación, una mala época de cosecha, ese socio que es el estado no está para acompañarte, si para generarte más impuestos. Nosotros de Activar vemos con mucha preocupación, entendemos que hay que solucionar esto para darle un mejor precio a la materia prima”, expresó Pedro Puerta.

“El reclamo del sector productivo es racional, nosotros acompañamos, somos conscientes que la materia prima tiene que tener un mejor precio y somos conscientes que el Estado tiene que hacer un esfuerzo para reducir los impuestos a los sectores productivos de la provincia”, precisó el legislador.

Y agregó: “tenemos que ir por el camino del diálogo, de los acuerdos, consensos de escucharnos. Creo que la misión que va a tener el próximo presidente del Instituto es generar esta gran mesa de diálogo con los sectores realmente productivos, que realmente represente a la producción, también a los trabajadores”.

“Es necesario que el instituto siga impulsando acciones y medidas que hagan a que el trabajo agrario sea cada vez mejor, de mejor calidad, que se respeten las reglas a la hora de contratar y trabajar”, declaró Pedro Puerta.

Por otra parte, destacó la necesidad de la creación de más mercados para que la yerba tenga mayores ventas: “la industria necesita más mercado, vender yerba en el mundo, porque eso va a generar mayores precios. Cuanto más yerba se venda en el mundo, mejor se va a poder pagar la yerba, ese tiene que ser el objetivo, y al kirchnerismo eso no le gusta, el kirchnerismo prefiere controlar, atacar, perseguir”.

“Perdieron la elección y, lo que tienen que entender, es que el 10 de diciembre empezó un nuevo gobierno, el 60% de los misioneros acompañamos y estamos a favor de este tipo de mecanismos. Lo que más queremos es que a nuestro sector le vaya bien para que haya el mejor precio posible, para que haya la mayor cantidad de venta de yerba en el mundo, porque si a la yerba le va bien, le va bien a Misiones”, afirmó Pedro Puerta.