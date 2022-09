Ramón Puerta: “La senda del trabajo y esfuerzo, es la única manera de poder concretar los anhelos”

Foto vía @gustavovaldesok

CORRIENTES. El Gobierno correntino celebró este martes el 145º Aniversario de la localidad de Garruchos. Del acto oficial participaron el Gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, el intendente Marcelo Scotto, el ex presidente Ramón Puerta y el presidente de Activar, Pedro Puerta, entre otros importantes dirigentes políticos de la región.

En diálogo con la prensa local, el ex presidente Ramón Puerta, referente del Peronismo Republicano, saludó al pueblo correntino por el aniversario e invitó a la población “a seguir por la senda del trabajo y esfuerzo”, considerando que “es la única manera de poder concretar los anhelos de los jóvenes y niños y de una Argentina que tiene que volver a ser de la cultura del trabajo y no de los planes”.

Consultado sobre la política impositiva de Corrientes y la baja de impuestos para empresas que se radican allí, Ramón Puerta opinó que “eso les permitió a las empresas radicarse en una provincia donde no existe la corrupción y el encarecimiento para funcionar, que existe en Misiones”.

En ese sentido, el ex presidente de la Nación comentó a modo de ejemplo, que en Misiones “una empresa que necesita un repuesto, cuando tiene que comprar en Buenos Aires, paga el doble. Nadie quiere vender en Misiones porque le encajan impuestos y también al que abastece fuera de nuestra tierra”.

Finalmente, el ex gobernador de Misiones opinó sobre el programa habitacional del Gobierno de Gustavo Valdés y se mostró sorprendido porque las viviendas entregadas a más de 10 familias de Garruchos estaban amuebladas con heladeras, sillas, mesas y camas. “Eso, personalmente, no lo había visto y habla de la inteligencia de estar al servicio de un pueblo y no haciendo casas fastuosas para los gobernantes, sino casas equipadas para un pueblo que trabaja”, cerró Ramón Puerta.