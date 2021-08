Se conocieron videos del cumpleaños de Fabiola Yañez en plena cuarentena

Ahora habrá que ver de dónde salió el que difundió el video, con quién salió Roberto Navarro, o si se acostó con alguien del gobierno para revisarle el teléfono…

Ah, no? No, claro, Roberto Navarro no es mujer…

Mala mía. #LaFoto #ElVideo #OlivosGate pic.twitter.com/4pbz0Chn8O