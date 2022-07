Afirman que funcionan comedores en Bº Néstor Kirchner y Alberto Fernández, pero “faltan insumos”

POSADAS. En respuesta a las quejas de familias del asentamiento Alberto Fernández, que sostienen que están abandonados y que el gobierno se niega a abrir bocas de expendio de alimentos en comedores y merenderos de la zona, el encargado del comedor de la Cooperativa JM, Marcelo Ávila, aseguró que en su espacio están brindando alimentos a unas 190 personas, tres días a la semana. Aunque admitió que faltan insumos y que la idea es cocinar y brindar raciones de comida cinco días a la semana.

“Nos abastece Desarrollo Social con el ministro Fernando Meza y Manuel Sánchez, con coordinación de Liliana Palma, y hay 190 personas, más o menos en el grupo, que retiran comida”, dijo Ávila en diálogo con el Móvil de MisionesCuatro. “Tenemos sí, demanda por falta de insumos. Se hace poco la comida. Pero vienen de a donde sea. El comedor es libre, acá se hace la comida y se sirve para todos”, aseguró Ávila, en respuesta a un reclamo de familias que están ocupando un lote en forma irregular, que afirman ser discriminados en sus pedidos para conformar y abastecer comedores.

Necesidad de más insumos para cocinar más, ante la creciente demanda

Sin embargo, Ávila puso de relieve que está hablado con el ex edil y actual funcionario de DDSS, Manuel Sánchez, el envío de más alimentos para el comedor de la Cooperativa JM. “La idea es, y está hablado con Manuel Sánchez, quien nos dijo que apenas pueda el ministerio, apenas tenga insumos suficientes, nos van a reforzar para que se pueda cocinar lo que más se pueda. Y que alcance para la gente”, reveló Ávila, como otros referentes barriales, mostrando un cierto protagonismo de Sánchez en la distribución de alimentos.

“No hay fondos hasta donde tengo entendido. La gente pide una chapa, se le anota, y así va viniendo de a poquito. No es que viene todo de una vez. Por ahí voy consiguiendo un colchón, una cama cucheta… y así”, sostuvo Ávila sobre sus gestiones de asistencia material para las familias en vulnerabilidad social de los asentamientos NK y AF.

“Vivo rodeado de los vecinos, no tengo problemas con ninguno. Sería bueno que digan que hay comedores”, se quejó Ávila sobre los reclamos de las familias del Bº Alberto Fernández. “Creo yo que sí, por ahí falta rellenar el plato. Hacemos comida los lunes, miércoles y viernes. No estamos haciendo porque no hay insumos”, concluyó.

Desarrollo Social cuenta con un presupuesto de $3.450 millones

Cabe recordar que a la saliente ministra de Desarrollo Social Benilda Dammer –actual delegada en Misiones del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación-, la legislatura le aprobó un presupuesto para el ejercicio 2022, de $3.450.455.000. Esto representó un incremento del 55,86 por ciento respecto del presupuesto 2021.

De esa suma, se estima que el 70 por ciento, es decir, unos $2.415 millones, se destinan a la compra, elaboración y distribución de alimentos a comedores, merenderos y familias socialmente desfavorecidas.