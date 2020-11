Avanza expropiación de lotes en asentamiento “La Olla”, afirman

POSADAS. Las 139 familias instaladas en terrenos privados cerca del basural municipal “La Olla”, estarían avanzando en las negociaciones para regularizar la propiedad, pues, según confiaron a MisionesCuatro, uno de los cuatro dueños de los dos lotes ocupados, estaría dispuesto a negociar. Según voceros del asentamiento rebautizado “Alberto Fernández”, tuvieron una segunda reunión con representantes del gobierno. Y esta vez también habría estadon el diputado K, Martín Sereno (PAyS).

“Estamos avanzando. Tenemos más información. Uno de los dueños quiere negociar. Supuestamente, son 4 dueños. El que quiere negociar, no sabemos de cuál de los dos lotes es propietario (el G o el H)”, precisó Andrea Gamarra, una de las referentes de este asentamiento.

Según Gamarra, más familias se sumaron a la ocupación y en los relevamientos que hicieron “con planillas y fichas de la Secretaría de Tierras”, registraron que son 139 familias. En el relevamiento facilitado por el gobierno provincial, se detallaron todos los datos, si hay niños y ancianos, personas con discapacidad, croquis de las viviendas, y otra información relevante.

“Por eso salió una segunda mesa de diálogo”, añadió Gamarra.

Repreguntada por este medio, Gamarra aseguró que están dispuestos a pagar los lotes en cuotas, una alternativa, en principio, resistida por los propietarios.

“Obviamente, no podemos pagarlo a contado. Si nos dan la chance de pagar con una asignación, lo haremos”, comentó. “Contamos con el apoyo del diputado Martín Sereno y lo invitamos a la mesa de diálogo con nosotros”, añadió la vocera.

Cambio en la postura de las familias que antes pedían relocalización

Cabe aclarar que Gamarra, en una entrevista con este medio, el pasado 22 de Julio, aseveró que las familias del ahora denominado asentamiento “Alberto Fernández”, no pretendían quedarse en esos lotes cerca del basural “La Olla”. Es más, reclamaban la relocalización en viviendas dignas.

“Nosotros no queremos estas tierras. Queremos una casa digna para vivir. Estamos acá porque no podemos pagar alquiler, ni trabajar (por la pandemia del coronavirus). La asignación no alcanza, tenemos muchos chicos. Si pagamos alquiler no le damos de comer a nuestros hijos”, había señalado en aquella oportunidad.

Ahora cambiaron la postura y buscan negociar con los propietarios, con el aval del diputado kirchnerista y del gobierno renovador de la provincia. Dado que se trata de una ocupación reciente, surgen las interrogantes respecto de si corresponde una expropiación con resarcimiento económico para los propietarios.