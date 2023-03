POSADAS. A causa de una obra de pavimentación vecinos del Barrio Laurel se quedaron sin agua desde hace ya cinco días, y la situación es acuciante: por no poder higienizarse, niños de la zona de Avenida Monseñor de Andrea y calle 34 a, faltaron a clases. Según residentes del lugar, la empresa a cargo de las obras cortó las mangueras que proveen del servicio a las familias del lugar.

“Cinco días hace que estamos sin agua. El problema fue por la empresa que está construyendo la calle y empezó a cortar mangueras. Viene de hace rato: (primero) cortaba el agua y venía de a poco, o a la noche. Y ahora no venía más agua. Nos enganchamos a una red nueva”, contó Roberto González, residente de la chacra 192, del citado barrio.

Ante la consulta del Móvil de MisionesCuatro, González confirmó que todos los trabajos de reconexión, los hicieron los propios vecinos. “De la empresa (constructora) no apareció nadie de la empresa. Hicimos los reclamos y no se hicieron cargo de nada. Lo arreglamos nosotros nomás”, aseveró el vecino.

Por otra parte, González insistió en que los residentes de la zona, están dispuestos a pagar por el servicio, pero necesitan los correspondientes medidores. “Todos los veranos tenemos el mismo problema. No tenemos problemas de pagar. Si hubiera la posibilidad de poner medidores, sería mucho mejor. Todos los vecinos quieren pagar, pero hay que poner los medidores”, amplió el damnificado.

Sin embargo, no hay fecha para la regularización del servicio de agua potable en la zona. “Ni red cloacal tenemos”, se quejó. De acuerdo con González, “hay más de 10 familias afectadas” en la cuadra donde reside “y en Avenida Monseñor De Andrea también hay afectados. Los chicos no fueron a la escuela porque no tienen ropa limpia y no se bañaron ayer”, reveló el hombre.