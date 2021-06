Crimen en el Barrio A 3-2: Habló la viuda de Cristian Sotelo

POSADAS. Rosalía, la viuda de Cristian Sotelo, el hombre asesinado el último fin de semana en el Barrio A 3-2 tras una gresca. Por el hecho, hay cuatro detenidos.

“Hay tantas cosas que comentan en las redes sociales. Lo que quiero dejar bien claro, los Sotelo son muchos, como hay Sotelo buenos, hay Sotelo que están por el mal camino, mi marido era uno de los Sotelo bueno y no me gusta que estén comentando cosas que no son”, declaró la mujer en diálogo con este medio.

“Nosotros teníamos una asociación, hacíamos trabajos sociales como ropero comunitario, merendero”, comentó.

Con respecto a lo sucedido manifestó: “se confundieron, dispararon a otras personas que ni eran Sotelo, mi marido estuvo ahí en una hora que no debía estar, yo le fui a buscar, supuestamente mi sobrino tuvo una discusión y se terminó todo ahí, se ve que fueron a busca su ‘mula’ y disparar al azar, porque mi marido no tenía una piedra, una botella en la mano, ni una pistola, para decir que estaba peleando”, expresó Rosalía.

Por otra parte, contó que este miércoles realizarán en el barrio una marcha en pedido de justicia. Dijo que también estarán presentes “del A-4, de Fátima, de Villa Cabello, muchos vecinos nos vamos a reunir acá 6 y media a pedir justicia por mi marido, en la esquina de la comisaria, va a ser una caminata tranquila”, manifestó.