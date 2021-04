Posadas: pitbull suelto atemoriza a vecinos del barrio Evita

POSADAS. Vecinos del barrio Evita se mantienen en vilo por la presencia de un violento animal. Se trata de un Pitbull que anda suelto por las calles de la zona y ya habría mordido a más de siete personas. Tras el último ataque, los vecinos piden que el animal sea retirado del lugar.

Según el testimonio de Florentín Rodríguez, el miércoles pasado fue mordido en el brazo por un perro. Se trata de un animal de la zona cuyo dueño no se estaría haciendo cargo del reclamo de los vecinos.

“Tuve como media hora con el perro mordiendo mi mano. Los vecinos me ayudaron, pero el perro no me largaba”, dijo Rodríguez, quien posteriormente fue atendido y saturado con siete puntos en uno de sus brazos.

El propietario del animal enfrentaría ahora la segunda denuncia y según el testimonio de los vecinos, piden que el animal sea retirado del barrio porque sería el séptimo ataque del mismo tipo. Mientras tanto los vecinos viven con miedo de circular por la calle.