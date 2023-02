Advierten que con el excedente de presupuesto que tuvo la provincia en 2022 se podrían construir más de 115 mil viviendas

Foto: Adobe Stock

Con el excedente de presupuesto que tuvo la provincia el año pasado, se podrían construir más de 115 mil viviendas. Esta advertencia fue hecha por el Contador Público Nacional, Cristian Castro, en diálogo con el programa La Semana, que se emite por MisionesCuatro.

ç“Hay una preocupación a los que nos gusta el tema de presupuesto y administración pública, tenemos hoy una ley de presupuestos, los diputados son los que dan la guía a que paso seguir del Ejecutivo”, explicó el profesional.

Asimismo, agregó: “el presupuesto se elabora con la propuesta del Ejecutivo, pero son los diputados los que deciden que se va a hacer con la plata de todos los misioneros”.

“Como hay una ley hay que cumplirla, hay que hacer el gasto que estipula, pero hay una trampa para lo que entendemos de técnica presupuestaria, si se recauda demás, eso demás, los diputados le dan la potestad al Poder Ejecutivo a que realice la derogación que quieran, o que utilicen eso en gastar en lo que decidan, no a los diputados, sino una sola persona, que es el gobernador”.

Con respecto a la recaudación indicó: “si me paso por $1000 no es nada, pero si me estoy pasando por 138.513 millones de pesos y como ese número es tan grande hasta uno que es contador se pierde con esos números, voy a llegar a eso que se excedió, la recaudación real, que está compuesta por lo que recauda la provincia con impuestos más lo que envía nación por coparticipación para la provincia”.

“Si comparo esto y llevo a las problemáticas de las casas, que según el último dato que pude encontrar el déficit habitacional de Misiones es de 100 mil viviendas ¿cuántas viviendas puedo hacer? busqué los precios de una cabaña de madera de 25 metros cuadrados que está en un millón y eso me da que da para hacer 115 mil, da para cubrir el déficit habitacional de toda la provincia de Misiones, con lo que se excedió de presupuesto”, reveló Castro.

Asimismo, dijo que con la construcción de las viviendas también se reactivaría el sector forestal de la provincia: “son 138 mil millones de pesos y hay que ponerle 9 ceros al lado. Vamos a ver esas casas ‘ñande roga’ que se hacían antes, las prefabricadas de madera de 25 metros cuadrados, que reactivaría también el mercado maderero en Misiones, utilizando terrenos fiscales que hay muchos en todos los municipios, se podría cubrir la demanda habitacional de la toda la provincia que se estima en 100.000 viviendas, de las cuales 80.000 son para familias de bajos recursos a muy bajos recursos”.

“Una casa simple para que se reactive la industria maderera se podría cubrir con este excedente”, detalló Castro.