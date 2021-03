Alquileres: La diferencia entre la nueva ley y el DNU que vence

POSADAS. El gobierno nacional anunció el fin del congelamiento de alquileres. Esto significa que en abril habrá nuevos precios. En ese contexto, Julia Acosta Azoya, Presidente de la Cámara Inmobiliaria de Misiones, habló con Misiones Cuatro y explicó cuáles serán los cambios una vez que termine la vigencia del Decreto.

“Este congelamiento viene vigente, es un DNU 320/20 que se inició el 29 de marzo del año pasado a raíz de la pandemia, para que el inquilino tenga algunos beneficios. Hubo prórroga automática de los contratos de locación que finalizaron en ese periodo, los ajustes que hubiere en ese periodo los inquilinos tenían el beneficio de diferirlos y empezar a abonarlos al levantamiento del DNU. Ahora, esos ajustes el inquilino tiene el beneficio de abonarlos en 12 cuotas sin intereses, es decir, si tuviera un acumulado, en este periodo de ‘x’ cantidad de ajustes, a partir del 1º de abril son exigibles. Suma el total y puede abonarlo en 12 cuotas sin intereses, eso es importante aclarar”, explicó Acosta.

En esa línea agregó: “también se prohibían los desalojos, a partir de esa fecha se podrá continuar con el proceso habitual”. Respecto a este punto dijo que a nivel local se registra un bajo índice.

Readecuación de tarifas

Por otra parte, la Presidente de la Cámara Inmobiliaria de Misiones explicó que el valor de un alquiler está fijado por el mercado: “como tenemos un año aproximadamente de ese DNU y hay alquileres que se quedaron en el tiempo con ese valor, ese importe hay que traerlo a la realidad de hoy. Puede ser que ese mismo inquilino continúe o no, si se va, el propietario va a poner el inmueble en alquiler, lo va a poner a valor de mercado”.

Por otra parte, explicó que la nueva ley de alquileres no tiene relación con el fin del congelamiento de alquileres. “La ley de alquileres es muy nueva y, ahora, va a entrar más en vigencia porque es una masa que se va a sumar, porque son aquellas que estaban durante el congelamiento. No tiene nada que ver, el DNU es independiente, así como cuando se inició la ley de alquileres en abril, los que estaban dentro del DNU no fueron afectados y el beneficio continuó. Exactamente lo mismo va a pasar ahora, la ley de alquileres continúa, el DNU termina el 31 de marzo”, aclaró Acosta.