POSADAS. Mientras avanza la tercera ola del coronavirus con una fuerte presencia de las variantes Delta y Ómicron, la provincia mantiene aún unas 230 mil personas sin vacunación y más de 188 mil con esquema incompleto.

De acuerdo con lo informado por el Monitor Público de Vacunación, a la fecha, Misiones recibió 2.528.610 de dosis de vacunas contra el coronavirus, de las cuales aplicó 1.763.681 dosis. En consecuencia, existen 764.929 dosis en stock, sin aplicar, en el sistema de refrigeración de la provincia.

En cuanto a las aplicaciones, 863.699 son primeras dosis, 675.180 son segundas dosis, 6005 son monodosis (aplicación única), 132.600 son aplicaciones adicionales y 86.197 son aplicaciones de refuerzo.

Ministro de Salud Oscar Alarcón aplicando una dosis de vacuna

Esto significa que, del conjunto de misioneros que recibieron la primera dosis, 188.519 aún no recibieron la segunda dosis. Es decir, están con el esquema de inmunización incompleto.

Con una población objetivo –mayores de 3 años de edad-, estimada en el millón cien mil personas, los datos del Monitor muestran que más de 230 mil misioneros están sin ninguna vacuna antiCovid aplicada a la fecha.

Sumados los no vacunados y los que están con esquema incompleto, superan los 418 mil misioneros. Y no es un dato menor porque en los que va del año, los fallecidos por Covid fueron pacientes con comorbilidades que estaban con esquema incompleto o que, directamente no estaban inmunizados. Y cabe destacar que la vacunación en Misiones, actualmente es sin turnos previos.