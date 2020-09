Denuncian a la municipalidad de Alem por el robo de tosca en una chacra

LEANDRO N. ALEM. Denuncian a la municipalidad por el robo de tosca en una chacra privada, propiedad de Ricardo Rau. El hecho tuvo lugar hace más de un año, cuando la intendencia estaba a cargo del actual diputado nacional Diego Sartori.

Ricardo Rau, dio detalles a Misiones Cuatro sobre la situación que le tocó vivir: “la municipalidad se ha llevado aproximadamente unas mil cargas de toscas. Cuando les avisé vinieron a mi casa y me tiraron un par de cargas de arenas y de piedras, me dijeron que era en compensación, lo cual no era correspondiente. Continuaron sacando por lo cual, hice una denuncia penal”, relató el denunciante.

Y agregó: “el sindicato de Camioneros le permitía sacar toscas, solo que sacaron el alambrado y sacaron de mi chacra, porque mi chacra tiene la tosca más suelta y más fina”.

Contó que hizo una denuncia penal contra el municipio y en principio, no la quisieron tomar: “cuando fui a hacer la denuncia penal con la doctora Kasafuz me dijo que de ningún modo me va a tomar una denuncia en contra de Diego Sartori. La denuncia apuntaba a la municipalidad, yo no nombré a Diego Sartori, quien nombró a Sartori fue la fiscal Kasafuz”.

En ese sentido, añadió: “después de discusiones dijo que sí me las va a tomar, me hicieron llevar fotocopia certificada de las escrituras y fotografías de todo el lugar, tardaron muchísimo en hacerme la ratificación de denuncia y nunca había respuestas hasta que, el año pasado en el mes de octubre, me dijo que, la municipalidad contestó que tenía un convenio conmigo, que ellos me pagaron y que pasó a archivo desestimando la causa. A partir de allí, me fui al Superior Tribunal de Justicia, hice una presentación, el Superior Tribunal de Justicia pidió los informes y hasta el día de hoy no tengo ningún tipo de versión. Hace un mes volví a presentar y me dicen que está a acuerdo de los magistrados del Superior Tribunal de Justicia. Ese es el estado en el que supuestamente está”.

En cuanto a la municipalidad, señaló: “nunca pudieron mostrar papeles ni un recibo de pago porque a mí no me pagaron. Lo único que hicieron es una segunda violación de domicilio, en un momento que yo no estaba entraron dos camiones, uno descargó una carga de arena y otro, una carga de piedra, que yo no lo pedí ni lo necesito y que me está dificultando desde hace muchísimo tiempo porque lo tiraron al lado de mi galpón”.

“Acá es monte nativo, ni siquiera el ministerio de Ecología se hace eco, tumbaron todos los árboles que yo después regalé y doné a los vecinos, que vinieron con su motosierra y llevaron la leña”, expresó el damnificado.

“No solo invadieron mi propiedad, robaron, sino que hicieron un daño ecológico. Yo pediría como dicen las leyes internacionales que reconstruyan el cerro y siembren arbolitos nativos”, concluyó Rau.