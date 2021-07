Enseñar lenguaje inclusivo en las aulas “sería un problema”

POSADAS. La Subsecretaria de Políticas Lingüísticas de la provincia, Lilian Prytz Nilsson sostuvo que “sería un problema” enseñar lenguaje “inclusivo” en espacios educativos, especialmente a niños mbya, a los que se les enseña el uso correcto del español castellano, para que puedan desempeñarse de forma óptima en ámbitos laborales o en la Educación Superior.

“Estoy de acuerdo en que (el lenguaje inclusivo) se use en los espacios no formales o entre personas que están formadas. Pero La Academia Nacional de Educación no admite para la educación el lenguaje inclusivo”, recalcó Prytz Nilsson. Y subrayó: “Si a los mbya tenemos que enseñarle el castellano, debemos enseñarles la lengua correcta”.

“Sería un problema. Uno tiene que enseñar la lengua dentro de su forma admitida en el canon, para lograr un buen uso del lenguaje. (El estudiante) tiene que formarse para trabajar y acceder a estudios superiores”, puntualizó.

Dejando en claro que no está en contra del uso del lenguaje inclusivo en ámbitos no formales, Prytz Nilsson pidió que “mientras dure la discusión” sobre el uso o no de este lenguaje, “protejamos a los niños y jóvenes de todas estas cosas”, dijo en referencia al uso incorrecto de la lengua castellana. Esto “no significa que uno rechace la diversidad sexual”, aclaró la funcionaria.