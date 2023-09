Glifosato: Productores misioneros esperan respuestas de la Corte Suprema

El presidente de la Sociedad Rural de Misiones, Matías Pamberger, habló con el programa “Otro Día Más” que se emite por la Radio Social Club 97.7 sobre la prohibición del glifosato en Misiones: “voy a volver a recalcar, no es estar ni a favor ni en contra, nosotros estamos a favor de las cosas que nos sirven para el trabajo”, expresó.

“Hasta ahora, en lo que ha presentado el gobierno, sabemos y tenemos conciencia de que esto no funciona y, encima de todo, está trayendo problemas para la yerba y para el té cuando va para Estados Unidos con las exportaciones”, declaró Pamberger.

Asimismo, agregó: “otro tema que también está haciendo un poco de resistencia con el mal uso del glifosato, hay yuyos que directamente no se mueren con el glifosato y van a tener que aparecer otros tipos. Creo que por ahí esto va a ser peor, o puede ser más dañino, que el glifosato que se está usando hoy en día. Viene pasando ya hace un par de años. Sé que se están estudiando otras alternativas, pero no sabemos todavía cómo son”, comentó.

Con respecto a ley que prohíbe el uso del glifosato, señaló: “se han apurado mucho, la verdad que no tenía sentido, hay un grupo de productores que mandaron para cambiar la ley, para el artículo 7 que se cambie el tema de la prohibición de glifosato”.

“La provincia hoy está comprando un producto que le está entregando a los colonos que no tiene resultados, ni siquiera fue aprobado por el Senado. Yo creo que eso no se puede hacer, está fuera del marco de la ley y me llama la atención que el Senado no tome medidas”.

En relación al reclamo que se ha hecho a nivel federal, dijo que están a la espera de una resolución: “la Mesa de Enlace que son las cuatro entidades madres, lo han hecho a nivel federal fueron a la Corte Suprema, está a la espera de la resolución”.

Asimismo, dijo que tampoco recibieron algún tipo de respuestas por parte del gobierno provincial: “no hemos tenido charlas, pero la verdad que no nos escuchan, no nos quieren atender”, contó Pamberger.